Oscar Ismael Poltronieri

· «Váyanse ustedes, que tienen hijos. Yo me quedo” gritó Oscar Ismael Poltronieri mientras disparaba contra más de 600 ingleses desde el «Monte Dos Hermanas» en las Islas Malvinas hace 37 años.Oscar Ismael Poltronieri con 18 años y siendo analfabeto, por sus acciones de combate durante la batalla del «Cerro Dos Hermanas» en la Guerra de Malvinas, quien era operador de una ametralladora, y desoyendo la orden de retirada y quedándose combatiendo él solo, permitió el repliegue de todos sus compañeros (más de 150 soldados incluidos sus superiores) a zonas seguras y disparando al enemigo con su única boca de fuego.Impidió el avance de todo el dispositivo ofensivo británico durante más de 10 horas.No podía moverse por estar herido. Prefirió quedarse cubriendo la retirada de sus compañeros, consciente de que, herido como estaba, los iba a retrasar. Solito, herido y de noche, se bancó enfrentar a los soldados más profesionales del mundo.Por este acto recibió la medalla «La Cruz de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate». Es el único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración que otorga nuestra Nación.Luego de la Guerra, Oscar intentó suicidarse, vendió baratijas en los colectivos y trabajó de remisero.Pero lo más importante fue que soldados y oficiales ingleses lo buscaron para expresar su admiración por él y fue condecorado en Inglaterra con «La Cruz de Hierro al Valor».En los colegios de nuestro país los alumnos no lo conocen, no saben quién es.La historia es contar, narrar los acontecimientos, hechos, junto a sus personajes, los verdaderos protagonistas.Al contar y compartirlo colaboramos con el maravilloso proceso de construcción de la memoria y el honor de un pueblo, de una Nación «Argentina» y su transmisión a las generaciones venideras.»…Los únicos héroes que se mueren son los que se olvidan..

.»Fuente: QuepasaSalta