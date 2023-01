A los 86 años falleció ayer el gran poeta pergaminense Adolfo «Vasco» Zabalza.

Hijo de otro gran guitarrero y cantor, Leandro Zabalza, nacido en Navarra, Adolfo logró infinidad de premios y distinciones nacionales e internacionales, siendo declarado Ciudadano Sobresaliente por el Concejo Deliberante de Pergamino.

También se destacó en el deporte como basquetbolista de épocas gloriosas de ese deporte en su ciudad natal.

Defensor de lo surero escribió cientos de poemas abordando temas populares y de actualidad sin dejar de lado lo tradicional e histórico.

Su desaparición será muy lamentada por sus convecinos y por todo el mundo de la literatura.

Se fue un amigo que supo escribir para este medio en varias oportunidades.

QEPD

Uno de sus poemas.

Reviviendo el pasado

Autor: Adolfo «Vasco» Zabalza

Allá por mis años mozos

solterito y sin apuro,

me conchabé en un laburo

para no quedarme ocioso,

pasé momentos hermosos

al ver que el vento llegaba,

y en mis bolsillos temblaba

aquél “paco” bien ganao,

pues seguro era gastao

en mesas de trasnochadas.-



Que a mi me gustaron todas

inútil sería negarlo,

al tiempo bien supe usarlo

gozando muy bien sus horas,

en mis recuerdos afloran

aquellas noches de farras,

donde sonaban guitarras

acompañando al cantor,

que encurdelado de amor

lucía su estampa bizarra.-



Noches de amigos y asao,

largas noches de escolaso,

noches con niebla de fasos

y el toser del trasnochao,

naipes maulas barajaos

por manos que son baquianas,

dados cargaos de sotana

que a los “giles” enterraron,

y en las mesas sepultaron

el berretín de algún “rana”.-



Noches a puro bailongo

comiendo de madrugada,

en la vieja “Cachetada”

un buen plato de mondongo,

aquél comedor mistongo

muchas veces me albergó,

a mi cuerpo calentó

con su vino que raspaba,

al tiempo que ya aclaraba

cuando la noche durmió.-



¡Que pronto se fue aquel tiempo!

¡que pronto se fue la vida!

y aquellas cosas queridas

las evoco y las lamento,

todo se fue en un momento,

tiempo que no da revancha,

aquél tiempo es una mancha

en el traje de mi vida,

que por vieja y por raída

no quiere jabón ni plancha.-



Ya en la hora del sosiego

sentado en la mecedora,

voy viendo pasar las horas

como al surco, ve el labriego,

mis recuerdos andariegos

hacen un alto en mi mente,

y en el nocturno silente

de mis pobres pensamientos,

han de buscar su alimento

las arrugas de mi frente.-