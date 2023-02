por Raúl Galarza

(Tercera de cuatro notas)

Apuntando a Pancho Villa 3°

El estallido revolucionario ocurrido en Méjico complicó el espectáculo que Mujica y sus jinetes ofrecían y un serio asunto judicial (5) contribuyeron al desmoronamiento de nuestro pintoresco compoblano: fue a la cárcel, es cierto, pero su carisma y su fama hicieron que también allí fuese tratado como el mejor «huésped», al punto que pasado un tiempo recobró su libertad…

¿Habrá influido en esto alguna recomendación política?… Es probable, pues no hay que perder de vista que, según se decía, El Che Mújica (6) (así, con acento en la «u»), había adherido a la causa del Dr. Madero a quién también -como se sabe- lo asesinaron en un cruento episodio cuando lo trasladaban con rumbo a la prisión. También se dijo que el argentino presenció la muerte del hombre que, aparentemente, lo protegió desde las sombras.

Nuestro compatriota, en libertad, podría haber huido ya que el país estaba en total convulsión; sin embargo, eligió quedarse ofreciendo su vida si era preciso por la pacificación del pueblo azteca. Tal vez en lo íntimo de su ser, como buen criollo, deseaba volver a su querida patria -y yo creo que fue así- y si llegó a pactar con Carranza la muerte de Pancho Villa, cosa no probada, lo fue imaginando su regreso, después de lograr el medio económico para concretarlo.

Lo que sí podemos decir es que si hubo «un plan» para eliminar a Villa (Arango de apellido legítimo), quienes pensaron en Mujica como su brazo ejecutor no se equivocaban, pues también allá «El Gaucho» había sentado justa fama de hombre valiente y temerario, tal vez el único capaz de acometerlo teniendo en cuenta que debía matar a uno de los más temibles y sanguinarios caudillos de la historia.

Ahora, si existió el plan Carranza-Mujica ¿cómo llegó el alerta a Pancho Villa? ¿Alguna dama despechada?. Es probable: amoríos tuvo muchos allí. El ministro de Economía del Gobierno del general Lázaro Cárdenas designado en noviembre de 1936, que se llamaba Francisco Mujica, podría tranquilamente ser el fruto de la unión con una de esas tantas amantes del «Che», fusilado 22 años antes… ¿Un homónimo?… Qué coincidencia, ¿no?

¿Por qué mandó fusilarlo Villa a «El Che Mújica»? ¿Temía que le arrebatara el mando, sabedor como era de la infalibilidad de las pistolas del argentino? Y si ordenó que lo ejecutara un coronel de su fuerza «atado de pies y manos», desoyendo el desafío de Mujica de batirse como hombre, en las mismas condiciones ambos, entiendo que si aceptaba, tal vez lo que ponía en juego era una muerte anunciada. Luego, más temprano que tarde, él era asesinado en su hacienda de Durango. Claro que han pasado ya más de noventa años de estos hechos y la verdad de lo acontecido no se supo entonces y tampoco se sabrá ahora. Yo me inclino a creer que «El Gaucho» fue el «chivo expiatorio», entre otros, de esa revuelta sangrienta y que no estaba en su espíritu criollo el matar por matar; es más: imagino que fue usado por su condición de hombre valiente, leal, corajudo… ¿Con defectos? Y…sí, pero de condición noble…

Por Raúl Galarza. Destacado y reconocido defensor del criollismo. Escritor, poeta, conductor de radio, fue presidente de El Fortín Pergamino, institución tradicionalista. Autor de «Mi vieja Matera», presentado en la Feria el Libro de San Antonio de Areco. Nacido un 25 de marzo de 1939. y fallecido en 26 de diciembre de 2012. Como locutor, recibió el Premio Caduceo al mejor programa folclórico de la Provincia de Buenos Aires.