Las últimas decisiones tomadas por el gobierno nacional respecto al campo no han dejado conformes a los dirigentes del sector.



En las regionales existe intranquilidad y desconcierto, señalan los referentes del campo, ante decisiones no compartidas y a pesar de que algunas lluvias aliviaron la situación de los productores.



Atentos a este estado de incertidumbre, Carbap, la entidad que nuclea a las sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, convocó a una asamblea de dirigentes para el jueves 16 de febrero.



La cita es en Tandil, y a la misma están citadas las 36 asociaciones rurales que integran las zonas 4 (Cuenca del Salado), zona 5 (Centro provincial) y 6 (Sudeste bonaerense).



Según pudo saber este medio, en el distrito que comanda el radical Miguel Ángel Lunghi se analizarán y debatirán las acciones gremiales a seguir en respuesta a las políticas oficiales. Además de la sequía imperante (piden más ayudas e incluir a distritos no contemplados en la emergencia), mostraron su descontento con medidas como la continuidad de las retenciones y los ataques contra la Justicia.



“El objetivo es empezar a escuchar a las bases, juntarnos, ver qué proponen, ideas gremiales. Lo que está pasando no es lo que queremos, es cotillón. El ministro Sergio Massa sacó medidas supuestamente para el campo, pero el 70 por ciento de las medidas están englobadas en la ley de emergencia, no son medidas. No queremos paliativos”, aseguró a Democracia el prosecretario de CARBAP, Gustavo Frederking.



El referente del campo explicó que “La sequía es la frutilla del postre, pero ya veníamos con las retenciones, el diferencial cambiario, las intervenciones en los mercados, ahí está el foco de la cuestión. Pedimos que nos saquen todas las trabas que se pusieron durante este último tiempo”.