Diferentes entidades agropecuarios confirmaron una movilización para el próximo 28 de febrero contra las medidas del gobierno, bajo la consigna «Todos somos productores». El lugar elegido será el cruce de la ruta provincial 90 y la autopista Rosario – Buenos Aires.



Entre los motivos y duros cuestionamientos, las entidades afirmaron: «Ante la magnitud de la crisis que pone al descubierto un modelo que nos condujo al 50% de pobreza y al dispendio público de los enormes recursos extraídos a los sectores productivos, de los que el sistema político es absoluto responsable».



Asimismo, entre los argumentos de la convocatoria se llamó a «analizar las profundas razones de este fracaso, ya que ningún paliativo será de utilidad en semejante circunstancias».



A la medida adhirieron la Sociedad Rural de San Pedro, la Sociedad Rural de Baradero, la Sociedad Rural de Pergamino, la Sociedad Rural de Rojas, la Sociedad Rural de Colón, APRA y APAS.



Chau dólar soja



En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó que la posibilidad de implementar un nuevo dólar soja “no está en los temas de agenda” de la cartera económica.



En declaraciones a Radio 10, el funcionario sostuvo que «el Gobierno no está pensando en un nuevo dólar soja”, y dijo que no ha participado “ni escuchado ni está en los temas de agenda que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada”.



En esa línea, expresó que “cada uno puede hacer la interpretación y proyección que crea, pero yo comparto lo que son los temas de reuniones nuestras de agenda«.