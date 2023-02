«Cuando las medidas no alcanzan, es necesario alzar un poco la voz porque esta sequía no es común», aseguró el presidente de la Confederación Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri.



El titular de la organización ruralista habló de la medida de fuerza que llevarán adelante productores rurales en contra de las políticas oficiales respecto del sector, que incluyen el pedido de eliminación de las retenciones.



Salaverri se refirió a las diferencias respecto de la política nacional, asegurando que no alcanzan las ayudas por la sequía dispuestas tanto por el Estado nacional como el provincial.



Si bien el receptor de sus críticas es el ministro de Economía, Sergo Massa, el dirigente dijo a Infocampo que «desde el punto de vista de los temas nacionales, nunca hemos tenido ni respuestas, ni hemos visto al gobernador (Axel Kicillof) que asuma la problemática y una defensa de esos problemas del campo bonaerense ante el Gobierno nacional».



Como informó La Tecla.info, diferentes entidades agropecuarias confirmaron una movilización para el próximo 28 de febrero contra las medidas del gobierno, bajo la consigna «Todos somos productores».



El lugar elegido será el cruce de la ruta provincial 90 y la autopista Rosario – Buenos Aires, medida a la que adhirieron las Sociedades Rurales de San Pedro, Baradero, Pergamino, Rojas y Colón, además de ARPA y APAS.



Tras valorar el diálogo permanente que mantienen con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerese, Javier Rodríguez, por ejemplo para determinar las emergencias por la sequía, Salaverri matizó: «Sin embargo, muchas de estas emergencias regionales tardaron en salir de Nación, y se nos hizo saber que la provincia de Buenos Aires se demoró en los aportes de los elementos que hacían falta para la declaración de la emergencia».



Finalmente, el referente de Carbap expuso que «el estado de ánimo de los productores es malo. La posición climática sigue acuciante en lugares donde ha mejorado algo, pero con una perspectiva muy corta, y en otro lado gran parte de la zona provincial y básicamente es todo lo que es el norte, el sudoeste hay complicaciones muy fuertes desde lo agrícola y desde los ganaderos».