Título: LAS PALABRAS

Lidia Inés, (Cuca) Palacios

Todos los días las palabras, son pájaros enjaulados en mi misma,

que pugnan por volar y quiebran alas.

Al despertar, a veces, inconscientemente,

abro todas las puertas, destrabo las ventanas.

Y ese día son libres.

Es libre la sangre, el corazón es libre, y mi mar entra en calma.

Cuando no pueden irse, me rondan por los ojos. En la piel me queman.

Duelen en los dedos.

Pesan en la espalda.

Como en los rincones, cuando anda el otoño se apilan las hojas,

detrás de mi boca se juntan palabras.

Pujan en la sangre.

Con cada latido pujan en la entraña.

Están empapadas siempre de dolores que escuchan, que miran, que fueron, que guardan.

De impotencia suelen volverse enojadas cuando ven que el mundo expira, desangra.

En la carne mía preparan sus garras, y sin pretenderlo, me hieren, me matan.

Pero algunas veces cuando no se duelen y de mi se apiadan,

parece que vuelan livianas, alegres, por toda mi sangre, por todo lo ancho que ofrece mi alma.

Esperan tranquilas que yo las libere.

No importa en qué noche, qué tarde o qué aurora.

Siempre perseveran.

Si cantan, si ríen, si bailan, si claman.

Yo no sé qué haría si volaran todas.

Ciega, sorda, muda.

Sola. Sin palabras.

Perfil literario:

Poeta de San Antonio de Areco que ha participado de diversas antologías nacionales:

«Mujeres de la poesía Argentina» de ediciones Mis Escritos)

Antologìa internacional «Poetry Road», traducida al Chino y al Inglés, editada en Chile por «Poetas del mundo».

Premios.

Grupo de escritores argentinos en 2016.

Reconocimientos a nivel local: Biblioteca Pública Manuel Belgrano.

Es socia de la Sociedad Argentina de Escritores(SADE. Capital)

Libros de poesías editados:

«Pequeñas palabras» ediciones Pórtico Azul

«Solamente el alba» Carrilln Ediciones.

Participó en distintas jornadas de lectura de poemas, encuentros presenciales y radiales, en la localidad y en otras provincias: Chaco, Tucumán, la Costa de nuestra provincia…

Es integrante del grupo de poetas de la Dirección de Cultura de SADA.

Participó en «Tierra de Poesía» en el Café Tortoni 2023