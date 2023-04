Ricardo Alessandro en acción.

No eran de Salto, pero habían llegado hasta nuestra ciudad a robar, a perjudicar a aquellos comerciantes que día a día se levantan a trabajar con un único objetivo: progresar.

Este miércoles en El Socorro, la Policía las aprehendió cuando huían tras haber “visitado” diversos locales de la ciudad.

Sin embargo, el trabajo que realizó la fuerza de seguridad junto al Centro de Monitoreo Municipal dependiente de la Secretaría de Seguridad Municipal para lograr dicha aprehensión, se echó por tierra este jueves cuando la Justicia decidió liberarlas.

Las mujeres, lejos de retirarse de la ciudad, se fueron a comer a una reconocida pizzería ubicada en la esquina de Buenos Aires y Aristóbulo del Valle. Sí, impunemente, seguían riéndose de nuestros vecinos y, claro, también de las autoridades.

La noticia sobre su liberación trascendió en los medios y rápidamente despertó el enojo de la comunidad, pero sobre todo de aquellos comerciantes que se vieron afectados por el accionar de estas dos mujeres y que comenzaron a estar más alertas.

Tal es así que alguien las vio en la pizzería, las reconoció y se comunicó con este medio y envió una fotografía de las mismas, la cual fue publicada en las redes sociales para poner en sobre aviso a la comunidad.

Una de las personas que se comunicó con Salto Ciudad fue el intendente Ricardo Alessandro, quien al saber que era cierto lo que se publicaba, rápidamente se acercó al local de comidas; lo hizo en su vehículo particular, del cual descendió de forma rápida y se dirigió hacia la mesa en la que se encontraban sentadas las delincuentes.

“¡Afuera del pueblo, atorrantas!”, les gritó el titular del Ejecutivo ante las cámaras del medio digital. Tras ello, las mecheras se levantaron y huyeron espantadas. Claro, lo hicieron sin pagar lo que habían consumido en ese lugar.

Finalmente, en la esquina de San Pablo y Bolívar, los agentes de tránsito y policía volvió a demorarlas. En ese momento, el jefe comunal reapareció y volvió arremeter contra las mecheras, siendo finalmente esposadas y subidas a un móvil.

Repercusiones

La cobertura exclusiva de Salto Ciudad trascendió rápidamente y hubo variadas reacciones y comentarios; uno de ellos no pasó desapercibido y fue el de Camilo Alessandro, quien se expresó acerca de lo ocurrido; lo hizo como hijo, no como funcionario del gobierno de su padre.

“Este es mi viejo. Un tipo con errores y aciertos, al que algunos le dicen ‘Loco’ y se enojan cuando se manda algún exabrupto”, dijo el secretario general de la comuna.

“En el video, el ‘Cura’ no hace otra cosa que querer cuidar a los comerciantes y laburantes de Salto y por eso les dice a dos delincuentes (que el miércoles fueron detenidas por robar y luego tristemente liberadas en pocas horas por la justicia inoperante), que no son bienvenidas, que no tienen nada que hacer en nuestro pueblo, que es un orgullo para quienes se rompen el lomo todos los días”, agregó.

Y completó: “A mi viejo se le pueden criticar muchas cosas, pero si hay algo que le sobra es su compromiso para dejarlo todo por el enorme amor que tiene por Salto. Este mensaje no está escrito como funcionario del equipo de la muni. Acá estoy hablando como hijo y como sáltense”.

FUENTE: Salto Ciudad