El famoso barco se perdió en el mar durante su viaje inaugural. Hoy se cumplen 111 años del trágico accidente en el cual chocó con un iceberg.

La proa del Titanic se sumerge en el Océano Atlántico Norte.

El Royal Mail Ship (RMS) Titanic fue un barco transatlántico de pasajeros que se hundió entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, durante su primer viaje. Por la magnitud del accidente se convirtió en una de las tragedias más famosas de la historia.

De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, este barco de lujo se hundió tras chocar con un iceberg mientras se dirigía a Nueva York, luego de partir de la ciudad inglesa de Southampton.

El Titanic fue el barco más grande construido y el objeto en movimiento más colosal creado por la humanidad hasta ese momento. Según datos de RMS Titanic, Inc (la empresa a la cual se concedieron los derechos de salvamento del naufragio del barco) tenía una longitud de 268 metros.

En un nuevo aniversario del hundimiento, conoce más información sobre este histórico suceso.

1. En qué lugar chocó el Titanic

Según Britannica, la colisión con el iceberg ocurrió en el océano Atlántico a unas 400 millas náuticas (740 kilómetros) al sur de Terranova, una isla canadiense.

2. Cuándo se produjo la colisión del Titanic

Aproximadamente a las 23:40 horas del 14 de abril de 1912, se dio aviso a las autoridades y el primer oficial del Titanic, William Murdoch, ordenó que el buque virase a estribor. Sin embargo, era demasiado tarde y, a pesar del giro, la embarcación chocó en ese momento contra el bloque de hielo.

3. Cuál fue la primera parte del Titanic en hundirse

La primera parte en colisionar contra el gran bloque de hielo fue la banda de estribor (costado derecho) del barco. Al menos cinco de los compartimentos supuestamente estancos de la proa se rompieron, rememora la plataforma Britannica.

4. Qué sucedió tras el choque con el iceberg

Apenas sucedido el siniestro, el capitán Edward Smith ordenó enviar señales de socorro, pero todos los barcos cercanos se encontraban demasiado lejos, narra la enciclopedia.

Mientras tanto, se empezaron a lanzar los botes salvavidas con prioridad para las mujeres y niños, pero el espacio no alcanzaba para todos. RMS Titanic, Inc reconoce que, incluso si los 20 botes salvavidas se hubieran llenado al máximo, solo habría habido espacio en ellos para 1178 personas, por debajo del número total de pasajeros

“Este problema se agravó porque los botes salvavidas se lanzaron muy por debajo de su capacidad”, advierte la Enciclopedia. Según publica, solo 705 personas fueron rescatadas en estos botes.

5. Cuál era la temperatura del agua al momento del hundimiento

En el momento de la destrucción del Titanic la temperatura del agua era de aproximadamente -2° Celsius (28 °F), por lo que quienes se arrojaron al mar con chalecos salvavidas pueden haber sufrido hipotermia o ataques cardíacos, advierte la empresa encargada del salvamento del naufragio.

6. Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento

Se habían contratado ocho músicos para acompañar a los pasajeros durante el viaje. Tal como se observa en la clásica película Titanic de 1997 de James Cameron, ellos tocaron hasta el último momento, a pesar del desastre.

No hay precisiones respecto de cuánto tiempo se desempeñaron, aunque se considera que tocaron hasta poco antes de que el barco se hundiera. “La especulación también rodeó la última canción que interpretaron, probablemente Autumn o Nearer My God to Thee”, aclara Britannica. Lamentablemente ninguno de los músicos sobrevivió.

7. A qué hora se hundió el Titanic

A medida que la proa del Titanic se hundía, la popa comenzó a elevarse fuera del agua. Aproximadamente a las 2:18 horas de la madrugada del 15 de abril, las luces se apagaron y la nave se partió en dos. Informes posteriores especularon que la proa tardó unos seis minutos en llegar al fondo del océano, indica la plataforma inglesa.

La popa volvió a asentarse momentáneamente en el agua antes de volver a elevarse y permaneció en esa posición poco tiempo antes de comenzar su caída final. A las 2:20 horas el barco se hundió por completo bajo el Atlántico.

