*Rodríguez Larreta con Santilli en San Antonio de Areco: “Hoy para producir en la Argentina hay que ser un héroe con un gobierno que te controla, te cobra impuestos, te regula, te traba”* El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este jueves en San Antonio de Areco, localidad de la provincia de Buenos Aires. Rodriguez Larreta compartió su itinerario con el diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli; el intendente Francisco Ratto; el secretario de Asuntos Estratégicos, Martín Redrado, y la dirigente de JxC y experta en Seguridad, Florencia Arietto. Durante su visita dialogó con la prensa local sobre la situación que atraviesan los productores y las necesidades de los bonaerenses que viven mayormente de la actividad agrícola y ganadera y dijo: “Hoy para producir en la Argentina hay que ser un héroe con un gobierno que te controla, te cobra impuestos, te regula, te traba”. “El Estado te vuelve loco. Necesitamos ayudar, no entorpecer”, y remarcó que “la gente pide estabilidad, previsibilidad, que el Estado le saque el pie de la cabeza a los que producen”. En la misma línea y consultado por las razones de la crisis que atraviesa el país, Rodríguez Larreta declaró: “Fueron décadas de gobiernos que gastan más que lo que tienen, profundizado por el fracaso estrepitoso del gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. 8,4% (en referencia al índice de inflación de abril)”. “Con la misma convicción te digo que vamos a sacar al país adelante, vamos a producir más, vamos a bajar la inflación, vamos a volver al mundo”, aseguró desde las inmediaciones del Parque Industrial, en donde realizó una recorrida y conversó con varios de los trabajadores. A la pregunta sobre cómo ordenar el país respondió: “Hay que tener un plan preparado para arrancar el primer día con un cambio profundo en todos los aspectos que hacen a un gobierno. Y un cambio que se mantenga en el tiempo, duradero”. En cuanto a la interna de JxC, afirmó: “Yo estoy preparándome hace muchos años para esto. Tengo la formación, soy economista. Voy a ser el primer presidente de Argentina economista”. También, sostuvo: “El camino que propongo es el único posible: terminar con la agresión, con la violencia, la Argentina de la acción, de los hechos, de los resultados, como gobernamos en la Ciudad de Buenos Aires”. Por otro lado, remarcó: “Tenemos la convicción de que la Argentina puede estar mejor, merece estar mejor”. “Yo en la Ciudad de Buenos Aires cumplí todo lo que dije. No somos todos iguales. La gente sabe discernir, sabe quién es quién, ven el trabajo que hicimos, todos lo ven y valoran, incluso nuestros opositores. Yo cumplo con mi palabra. Diego se comprometió a que iba a mejorar la seguridad y llegó a la tasa de delito más baja de la historia. Eso es compromiso. Eso es cumplir”, recalcó. Sobre si la decisión de Cristina Fernández de no presentarse como candidata a presidente facilita su llegada a la Casa Rosada sostuvo: “La gente ya tomó la decisión de cambiar. Cristina se bajó porque no tenía votos. No la votaba nadie, esa es la realidad”. Por su parte, Santilli se refirió al potencial de la provincia: “Es el interior que produce, a la que lo único que hay que hacer es dejarla crecer, expandirse, aflojar con los impuestos, acompañarla, como está haciendo Francisco (Ratto). Veo que tenemos altas posibilidades de producir un cambio en nuestro país y vamos a llevarlo adelante”. El intendente de San Antonio de Areco agregó que forma parte del equipo de JxC y que se siente “muy identificado con la forma de trabajar y de llevar adelante la gestión”. “Nos maravilla la transformación que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires en todos estos años y creemos que va por ahí, por fomentar el trabajo y la educación. En Areco lo hemos demostrado, hemos bajado la carga impositiva sensiblemente, hemos acompañado a los que trabajan y a los que producen. El camino es el trabajo, la educación y el esfuerzo”, concluyó. Tras recorrer el Parque Industrial, un terreno baldío antes de la gestión de Ratto, hoy convertido en un polo de trabajo con galpones, calles de hormigón y 39 empresas que compraron sus lotes para instalarse, y dialogar con los periodistas, Rodríguez Larreta compartió un café con vecinos para conocer más en profundidad sus inquietudes y necesidades. También, visitó la Universidad de San Antonio de Areco donde conversó con su rector, el Dr. Jerónimo Enrique Ainchil, y mantuvo un encuentro con estudiantes. Un poco más tarde, caminó por el centro para intercambiar con más arequeros y comerciantes, y luego regresó a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con sus tareas de gestión. Más temprano, el precandidato presidencial de JxC estuvo en Pergamino junto al intendente Javier Martínez; al secretario de Asuntos Estratégicos, Martín Redrado; y a la dirigente de JxC y experta en seguridad, Florencia Arietto. PRENSA Rodríguez Larreta