Solo pocas líneas para recordar un golpe tan grande a la Argentina. El 28 de junio de 1966 se derroca por la fuerza a un gran presidente de la democracia y la república: Arturo Illia. Que no solamente tuvo como virtudes esenciales y no contingentes la honestidad, sino que fue un vanguardista en actos, por su visión de futuro en aquella década del 60. Unas pinceladas nomás: un presupuesto para educación que alcanzó el 23%. Una política de salud y medicamentos visionaria, una intención de integrar Oriente y Occidente, cuando aún no hemos podido resolver ese binarismo; la ley como única herramienta que garantiza la libertad, galardonado con el Premio Mahatma Gandhi de la Paz. Creció el producto bruto interno, la deuda externa disminuyó. Parlamento funcionando, independencia de poderes, atmósfera de salud moral y social. Con esa conciencia plena del uso responsable de la libertad individual, no sin la profunda convicción de la necesidad vital de la libertad del otro. No es casual que quienes lo derrocaron atacaran principalmente las universidades, ámbitos de pensamiento libre y universal justamente. Ni es un dato menor que algunos que se conjuraron para derribar al gobierno hicieran luego contrición publica de su falta. Que Perlinger le escribiera arrepintiéndose de ese golpe y recuperara así parte de su dignidad como hombre. Ojalá hoy todos los argentinos de cualquier partido político o sector de pertenencia o ciudadanos libres en su accionar podamos construir la Argentina donde todos deseemos vivir, en la que nos unan los valores. Los deseos de una sociedad más justa, que cobije nuestros proyectos y nuestros afectos. Mi padre, que tenía una presencia fenomenal ante la vida, fue embajador en Ecuador representándolo con dignidad y yo preadolescente recuerdo ese regreso imprevisto –en época de telegramas y no de internet– con la tristeza de su mirada. Es lo que dejan los hechos injustos e inesperados que acaecen en momentos en que la vida sorprende ingratamente. Ayer y hoy, valores de paz, autonomía de pensamiento y de movimiento, ausencia de paternalismos, ciudadanos capaces de decidir nuestras vidas con la potencia de vivir que nos da la alegría, como nos enseñara Spinoza. Raquel Juana Viglierchio Integrante de la Fundación Casa Natal de Arturo Illia en la Ciudad de Pergamino FUENTE: Diario LA NACIÓN