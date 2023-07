Esta es la carta de presentación de Ruth Sills. Nacida en San Antonio de Areco, 52 años, familia tradicional y numerosa, 4 hijos, docente por vocación, 30 años en distintos roles dentro de la Educación , jubilada de Directora de la Escuela Secundaria Agraria, cofundadora del Grupo Escuela Los Horneros dónde un grupo de Escuelas Agrarias junto con productores y asesores trabajan por brindar oportunidades por una educación de calidad para los jóvenes.

Escritora de cuentos cortos, emprendedora y productora de dulces artesanales, estudiante incansable, se sigue capacitando para brindar junto a su experiencia un desempeño de calidad en todo lo que emprende.

Líder Coach y estudiante de la carrera de Couching Ontológico Profesional (técnica que permite revisar, transformar, desarrollar y optimizar la manera en la que “somos” en el mundo al cuestionarnos la forma en que actuamos. La idea es apoyar a las personas en la consecución de sus objetivos y en la creación de una nueva forma de ser), en ECOA, y Gestión Ambiental en la Universidad de San Antonio de Areco, UNSAdA.

Dijo Ruth: “Nunca milité en política hasta ahora; me desarrollé en la educación, abocada al trabajo en las escuelas. Cuando me comprometo con algo doy todo de mí. No era el momento y ahora que salí parcialmente de la escuela, aunque sigo trabajando desde el grupo CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) Escuelas. , junto con la UNSAdA y la Dirección de Agraria , en capacitaciones y encuentros dar posibilidades a los jóvenes para su futuro , en los estudios superiores y/o mundo laboral. construyendo redes, con un equipo de trabajo muy comprometido .Siento que ahora sí es el momento”.

Participa en JUNTOS por compartir los mismos valores de honestidad, cultura del trabajo , compromiso, responsabilidad , entre otros . Siente que se valora la experiencia y puede sumar, convencida que para acompañar un cambio es necesario involucrarse y por eso decidió acompañar a Francisco Ratto y a todo su equipo.

Del Consejo Escolar opina que es un ente que se ocupa de observar, escuchar y dar respuesta a las necesidades y problemáticas de las escuelas en infraestructura, comedores escolares y auxiliares mayoritariamente, y que desde el mismo siempre hay mucho por hacer, por supuesto con las partidas correspondientes y una buena gestión. “El Consejo actual -dijo-, viene haciendo un trabajo de territorio muy comprometido y está en constante mejora, con limitaciones presupuestarias pero, dadas las exigencias para ser proveedor del Estado que también son una limitante al ser pocos , no se llega a cumplir en los tiempos que las urgencias de las escuelas requieren”.

La pre candidata a Consejera manifestó también que: “Considero que tenemos muy buenas escuelas pero falta trabajar mucho, más capacitación para los docentes y equipos directivos y aunque muchas familias acompañan a sus hijos, hay casos en que están gran parte de su trayectoria escolar muy solos , situación que influye en su aprendizaje y mucho. La educación de los chicos requiere de dos pilares fundamentales, la familia y la escuela; si uno no cumple su rol, el porcentaje de fracaso escolar será alto. Respecto a infraestructura-dijo Sills-, se vienen realizando obras y este Consejo ha hecho mucho en su gestión aunque falta más, con partidas económicas que se puedan destinar a mejorar los edificios escolares de nuestro distrito.”

Ruth rescató la acción de las cooperadoras- “muchas veces son las que sostienen las escuelas, dijo-, acompañando y trabajando para suplir las necesidades de las mismas, cuando lo del Estado no alcanza” y en su trayectoria docente he sido testigo del trabajo incansable de ellas y profesores junto con directivos en pos de mejorar los espacios escolares .

Se quiere sumar al Consejo escolar para trabajar en la mejora de las escuelas, su infraestructura que le interesa y preocupa, escuchando a quienes están cotidianamente más en el detalle de lo que hace falta, en equipo trabajar por la mejora.

Finalizó Sills diciendo: “Es mi deseo trabajar y acompañar a la comunidad educativa, tratando de mejorar a través de la gestión y en equipo con los demás consejeros ya que más allá de mi experiencia y de conocer las necesidades y problemáticas de las escuelas desde adentro , el cargo es todo un desafío para el que estoy abierta a aprender y me estoy preparando y capacitando, con el objetivo de que al momento de integrarme, pueda hacerlo con eficiencia y brindar un acompañamiento de calidad.”