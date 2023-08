Se llama Mariana Caracoche: y es de familia tradicional y radical por excelencia. Es candidata a Concejal por Juntos por el cambio. Es ella misma quien manifiesta que sus comienzos fueron en el 2011, cuando la invitaron a participar como candidata a Consejera Escolar y “ Cómo llevo el radicalismo en el ADN y además me siento representada en sus principios y valores, elijo ser parte de la UCR”.

Continuó militando, aportando en algunos años más que en otros, de acuerdo a lo que le permitía su familia numerosa y su trabajo, sabiendo que el momento de involucrarse por completo iba a llegar en un tiempo no muy lejano.

Agrega Mariana que: “Los principios fundacionales del radicalismo de la defensa de la libertad y sus límites, de la igualdad de los ciudadanos, además de ser el partido más democrático, el partido de consensos, del diálogo hace que me sienta orgullosa de ser parte del mismo. Me moviliza a participar porque considero que tenemos que salir de la comodidad del día a día, dar un paso más, acercarme al pueblo y devolverle lo que tanto me ha dado. No alcanza ser un buen ciudadano, también tenemos que asumir nuevos roles, nuevos desafíos”.

Reconoce que en la mesa familiar los temas de actualidad eran un clásico, los programas de Neustadt, de Grondona, la radio el día entero, sumado a la admiración que sintió por su abuelo que fue intendente en los años 60 en la época de ese gran presidente que fue Arturo Illia.

Como para confirmar su vocación por mejorar la cosa pública la candidata a Concejal por JUNTOS POR EL CAMBIO afirma que: “Me sumo a este equipo porque tenemos que reafirmar el cambio, consolidarlo. La gestión de Francisco Ratto ha sido la de emprolijar el Municipio, sus cuentas. Le puso énfasis a la salud, al Hospital y a la educación. Tiene la experiencia de haber transitado 4 años y, aunque queda todavía hay mucho por hacer, merece una nueva oportunidad de seguir avanzando.”

Entrando en el nivel nacional, Mariana Caracoche dijo: ”Estamos transitando un momento crucial, decisivo, a nivel nacional, donde la angustia y la desilusión son los sentimientos que más afloran. El momento es ahora, es importante salir adelante, reformularnos el camino que tenemos que tomar, reformularnos los métodos a seguir, no todo da lo mismo”.

Está muy entusiasmada en participar en el Concejo, sumarse a los debates, dar su punto de vista, llevar la palabra del vecino.

Todos las áreas le interesan pasando por educación, ambiente, cultura . Afirmo: “Estaré a disposición del equipo de trabajo llevando mis conocimientos y mí impronta. Mis aportes en el Concejo estarán influenciados luego de realizar el diagnóstico, relevamiento y análisis no solo de lo conversado con el vecino sino que tendrán una continuidad, una proyección con lo planificado y trabajado hasta ahora por los Concejales, insisto, el trabajo es en equipo”.

Finalmente Mariana concluyó con: “JUNTOS POR EL CAMBIO es la única opción que te asegura que con dignidad y respeto se pueden hacer las modificaciones que un pueblo necesita para crecer. Lo que hagamos para llegar a la meta es importante, porque la forma, el camino recorrido es importante y la manera de resolver los obstáculos es lo que define a una buena gestión. Se necesita decisión y yo estoy decidida a dar lo mejor de mí”.