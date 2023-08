Nicolás De Renzo es un joven Profesor de Educación Física conocido por sus actividades como Coordinador de fútbol en divisiones infantiles e inferiores, Director Técnico de la Categoría 2016 y por su larga trayectoria como jugador de inferiores y primera división en el Club Rivadavia. Trabaja , además, en la Escuela Especial 502 y como Maestro de Inclusión Laboral y también en la Escuela Manuel Belgrano.

Hoy transita, en una nueva etapa de su vida, por la política como candidato a Consejero Escolar en segundo término dentro del espacio Juntos por el Cambio.

En nota que le hicimos manifestó que: “No se me despertó mi interés por la política sino como un desafío nuevo para poder ayudar a las instituciones educativas desde otro lugar, dejar la queja a un lado y trabajar por nuestras escuelas. Por eso me sumo al equipo de Francisco Ratto que desde la primera charla que tuve con él, me sentí cómodo con este grupo de personas que somos todos trabajadores y no vivimos de la política; creo que el equipo actual está empezando a marcar un camino. Claro que pegó a todos 2 de años de pandemia, algo muy importante y triste para muchas familias por perder a seres queridos pero San Antonio de Areco fue una de las ciudades que mejor abordó esa verdadera tragedia y con respecto a la salud en general se sigue trabajando a fondo lo es muy importante para nuestra ciudad.”

Nico cree que en el Consejo actual hay un grupo de personas buenas y capaces, que trata de abordar todas las necesidades de las instituciones aunque siempre falten cosas, pero se trata de mejorar día a día y eso lo motivó a sumarse para poder aportar ideas nuevas y seguir trabajando con los actuales consejeros.

Tiene algunas ideas interesantes, pero prefiere tratar de pulirlas y transformarlas en proyectos para después darlas a conocer.

También recordó como antecedente que está en este partido porque lo identifica junto a su familia. Trabajará- dijo-, para darle lo mejor a las escuelas y poder tener una mejor calidad educativa.

Concluyó diciendo De Renzo que: “Creo que la gente está cansada de que les prometan cosas, yo en lo particular mi única promesa va ser trabajar, tener las escuelas en condiciones y estoy convencido de que este es el grupo, con muchas ganas y fuerzas para trabajar codo a codo con el otro”.

Es un nuevo valor dentro de la política vernácula, con inquietudes y ganas de trabajar; la gestión dirá de sus buenas intenciones y de su capacidad.