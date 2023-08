No hace falta presentarlo. Francisco Ratto en una muy buena gestión pese a los inconvenientes conocidos, habló de todo; sin sacarle el cuerpo a temas importantes. Valió la pena escucharlo. Esto dijo:

Sobre su vocación:

«EI interés por la política y la cosa pública la tuve siempre ya que en la familia era tema de conversación prácticamente diario, había mucha participación política y la sigue habiendo; desde muy chico tuve una vocación por lo público, lo pude hacer en mi trabajo como profesional siendo investigador en dos universidades, pero el pueblo tira y en determinado momento tomé la decisión de participar activamente no solo como militante, sino en elecciones para postularme como candidato a concejal y luego como intendente. Fui concejal dos veces, fui intendente y ahora espero por mi reelección. Siempre con interés por la política y por la cosa pública como un aporte a la sociedad».

La experiencia.

«La experiencia en el Municipio es muy rica y previamente la tuve en el Concejo Deliberante durante 6 años y en la universidad donde trabaje y que forma parte del Estado; me parece que todo aporta a la experiencia, cualquier tipo de trabajo nos hace personas más fortalecidas, con más trayectoria y debe haber una especie de obligació de ser cada vez mejor y aprovechar esa experiencia. El municipio es algo sumamente amplio donde se está en contacto con muchísima gente, en forma permanente, con diferentes problemáticas y también con diferentes posibilidades. Por supuesto que todo no se puede hacer, pero es importante tratar de hacer lo mejor; hay que tomar muchísimas decisiones; he tratado siempre de elegir lo mejor dentro del bien común para la mayor cantidad de gente; no siempre es satisfactorio para todos, por eso hay que tomarse el tiempo para definir con qué decisión se favorece a la mayor cantidad de vecinos. Eso es importante pero por supuesto no decido solo, aunque la última palabra la tenga como intendente: hay siempre un equipo que trabaja detrás conformado por militantes, coordinadores, directores y secretarios y finalmente se llega a la decisión mejor. Nosotros nos equivocamos porque somos personas, somos vecinos y a veces las cosas salen bien y otras no, pero es bueno reconocer si nos equivocamos y corregir el rumbo».

Lo que dejó la gestión anterior y la actual

«Tras la gestión de Durañona encontramos un municipio bastante ruinoso, cuentas sin pagar desde hacía mucho tiempo, había un déficit enorme, los edificios municipales sumamente deteriorados, el parque automotor totalmente roto, en la mayoría de los casos sin funcionar y costó mucho equilibrar al Municipio. A esto se sumó la pandemia que llevó mucho gasto en salud, así todo en el primer año de gestión no subimos las tasas y aunque hicimos corrección por inflación, nunca al alcanzaron a equipararla, es decir que en estos 4 años de gestión las tasas bajaron, eliminamos algunas como la de Turismo, Publicidad y propaganda, de uso de espacios públicos, y de Habilitaciones y esto nos permitió fortalecer al comercio en Areco con 470 habilitaciones nuevas lo que permitió aliviar al contribuyente y se tradujo en muchas más oportunidades laborales para muchos vecinos y nuevas fuentes de trabajo. El hospital estaba en estado desastroso, todos los techos se llovían, baños que no funcionaban, sectores enteros sin agua caliente, el estado de deterioro era generalizado y hubo que hacer una reconstrucción casi total del sistema de salud que la gente, ahora, valora mucho y apoya. El sistema de salud se sigue creciendo y se sigue fortaleciendo durante nuestra gestión y así continuará».

La importancia de los cambios

«Creo que en nuestra gestión lo más importante fue lo realizado en Salud, que lleva una elevada parte del presupuesto, hemos creado un nueva sala para los barrios Amespil, Canullo y Los Horneros ya que la gente no tenía donde acudir y a partir de eso estamos mejor posicionados, hemos dotado al hospital de médicos competentes, nuevas especialidades y nuevas estructuras, mejorando la prevención para mejor la calidad de vida de la población. Además estamos haciendo una obra muy importante como el trabajo de Agentes Sanitarios, estamos construyendo en Areco el mapa la salud que nos permite trabajar desde la prevención,- la más trascendental de los últimos 50 años-, que es la nueva Terapia intensiva-de ocho camas-, y 4 quirófanos de alta complejidad. Eso nos permite previsibilidad para los próximos 25/30 años de acuerdo al crecimiento poblacional. Nosotros queremos trazar políticas de estado para san Antonio de Areco».

La reelección: una necesidad

«Queremos seguir gobernando San Antonio de Areco para dar mayor previsibilidad, con honestidad, mucho compromiso y cerca del vecino, nos gustaría tener más obras y necesitamos del gobierno de Provincia y Nación, -tenemos grandes chances de triunfar-, hemos logrado una buena relación con instituciones y vecinos, sin distinción de banderías políticas y esto es otro gran logro porque somos una comunidad chica y tenemos que vive en paz, atentos a lo que el vecino reclama y entendiendo siempre que somos vecinos, que circunstancialmente estamos a cargo del municipio, donde viven nuestras familias y amigos, queremos consolidar los logros de la gestión, en el sistema productivo, en el Parque Industrial- que está completamente terminado y funcionando-, en el sistema de salud y en el educativo. Nos interesa continuar con esta agenda y con este equipo que deja todo en la cancha sin mas interés que el bien común».

Gobierno de la Provincia

«La relación con el gobierno de la provincia fue una relación institucional, pero nunca dejaré de decir que distritos que son del mismo signo del gobernador reciben más dinero, más obras; a nosotros, sin ningún tipo de justificación, nos han restado presupuesto y obras lo que no debiera ser así. Por eso debemos cambiar el gobernador de la provincia. El intendente anterior que no era del signo de la gobernadora Vidal, tuvo grandes obras para San Antonio de Areco, no fue discriminado, pero en nuestro caso sí al punto que nos negaron asfalto, obras fluviales, financiación para el hospital y no estamos conformes y queremos manifestarlo.

Queremos que nos elijan en lo local, provincial y nacional; vemos el fracaso de Alberto Fernández y del candidato Sergio Massa que lo único que consiguió fue duplicar la inflación que de 70% pasó a más de 120%, los precios están totalmente descontrolados, a las familias no les alcanza el dinero y al municipio tampoco; todos lo pasamos mal».

Los índices inaceptables y alarmantes

«Los índices de pobreza son inaceptables y los de indigencia alarmantes, el sistema educativo no está bien y, en definitiva, cuesta ver un solo logro del gobierno de Fernández; el desempeño del candidato a presidente, como ministro economía, es paupérrimo, cada día todo peor y eso lo vemos cotidianamente en nuestras vidas; por eso creemos que es el momento de hacer un cambio y gobernar la Argentina de otra forma».

La lista de pre candidatos

«Me gusta mucho la lista de concejales y consejeros escolares que nos acompaña porque son personas probas, de intachable trayectoria, sumados a un espacio que se está consolidando en San Antonio de Areco y en el país; tuvimos que elegir entre muchas personas pero había muchas más opciones; es una lista equilibrada en cuanto a los nuevos y quienes ya venían trabajando y, en lo personal estoy muy agradecido a que se sumen, también agradezco al gabinete municipal que nos acompañan y a los candidatos que se suman, lo están haciendo bien y creo han tenido una gran aceptación en la comunidad».

Agradecimientos

«Por último quiero agradecer a toda la comunidad de Areco por estos 4 años de trabajo juntos, donde aprendimos a convivir, y que han tenido mucha paciencia porque vivimos momentos realmente difíciles; fueron casi 4 años bastante inéditos en la historia de nuestro país y por supuesto de San Antonio de Areco, pero siempre hubo un gran respuesta de los vecinos y de la comunidad.

Mi mensaje final es de agradecimiento«.