Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollaron el domingo pasado fueron un “pantallazo” de lo que se podrá suceder en las generales, a celebrarse el 22 de octubre. Un escenario de tercios, con La Libertad Avanza (LLA), Juntos por el Cambio (JxC) y Unión por la Patria (UP) protagonistas y altos niveles de ausentismo y voto en blanco, fueron parte del resultado en esta oportunidad.



En total, fueron 1.148.342 los argentinos que no encontraron una opción electoral que los atrajera en el cuarto oscuro y pusieron el sobre vacío en la urna: el 50,75% de esos votos en blanco fueron en la provincia de Buenos Aires.



Esta tendencia se vio reflejada en varios municipios de la segunda, cuarta, quinta y sexta sección electoral.



En esa línea, Ayacucho fue el distrito donde más electores decidieron concurrir a las urnas pero no votar a ningún candidato (22,73%). Le siguieron Monte Hermoso (19,05%), Lobería (17,99%), Hipólito Yrigoyen (17,44%), Alberti (15,66%), Pila (15,44%), General Madariaga (15,16%), Coronel Suárez (14,98%), San Andrés de Giles (14,87%) y San Antonio de Areco (14,03%).



Esta opción creció en relación a 2019, cuando cosechó 882.633 sufragios. También creció el nivel de ausentes en las urnas, dado que esta vez fue la participación fue del 69%, siendo la más baja que se haya contabilizado.