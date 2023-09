Las deudas que mantiene la administración de Axel Kicillof con los municipios gobernados por Juntos por el Cambio volvieron a movilizar a los intendentes opositores, quienes se reunieron este mediodía en el Comité Provincia de la UCR de La Plata.



Según sus propias estimaciones, son 10 mil millones de pesos los que el Ejecutivo les adeuda en concepto de deudas vencidas por convenios firmados y que, para Néstor Grindetti, “comprometen seriamente las arcas locales y ponen en riesgo la continuidad de obras y servicios esenciales”.



Una veintena de jefes comunales del radicalismo y del PRO debatieron qué postura adoptar, evidenciándose una disparidad de criterios. Algunos pretendían medidas más contundentes, como manifestar ante la Gobernación bonaerense, seguros de que “las notas ya no sirven”.



Tras un buen rato de deliberaciones, los jefes comunales de La Plata, Julio Garro, y de Rauch, Maximiliano Suescun -presidente interino del Foro de alcaldes boina blanca- encabezaron una conferencia de prensa, en la que delinearon aspectos del comunicado emitido tras el cónclave.





En concreto, los voceros de los mandamases cambiemitas reconocieron que judicializar el reclamo fue una de las opciones, aunque aclararon que se podría hacer de manera individual. Si un intendente considera que el diálogo ya no es posible y la deuda es agobiante, podría ir a la Justicia para reclamar determinados fondos.



Por otra parte, el alcalde platense aseguró que otra de las líneas definidas para ejercer presión es la legislativa, sumando a los diputados y senadores de JxC al reclamo.



Claro está, en el aire quedó flotando la posibilidad de que la oposición vuelva a bloquear la sesión convocada para el jueves en la Cámara Alta, como ya sucedió cuando no se pudo realizar tiempo atrás por la falta de respuesta al envío de fondos que sufrieron municipios de la UCR y el PRO por caída de ingresos ante la modificación del CUD.



Ante esta posibilidad, Garro salió al cruce y expresó su deseo de que los senadores puedan sesionar esta semana.



Por lo pronto, esta misma tarde se presentará ante la Mesa de Entradas de la Gobernación una nota solicitando audiencia con Kicillof, un acto que ya realizaron y que no fue respondido.









A través de un duro comunicado, los 58 intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires advirtieron que las demoras en el envío de fondos para obras públicas y seguridad “asfixian” a las economías municipales, afectando la calidad de vida de 6 millones de bonaerenses.



“Los intendentes de Juntos por el Cambio estamos en estado de alerta por el desfinanciamiento que sufren en la actualidad nuestros municipios, manifestamos nuestra gran preocupación por una parte por la demora en el pago de diversos conceptos”, reclamaron.



En ese aspecto, sostuvieron que hay incumplimiento de temas acordados a la hora de sancionar el presupuesto provincial y que se encuentran con demoras significativas, entre ellas por “la falta de pago a muchos municipios de aportes del tesoro provincial para compensar la caída de CUD (coparticipación), cuya cancelación estaba prevista en desembolsos para marzo y junio”.



También se detalló “el financiamiento por parte de los municipios de un porcentaje significativo de los Torneos Bonaerenses, la falta de cumplimiento de convenios celebrados para el funcionamiento de las policías en los distritos por parte del Ministerio de Seguridad (Fondo Municipal de Seguridad), o los que tienen que ver con las acciones planteadas en los convenios celebrados con el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo”.



A su vez, cuestionaron la “excesiva intencionada burocracia y duplicidad de controles (cuestiones que se acordó oportunamente simplificar y disminuir), sumada a la importante demora en el pago de los anticipos y/o certificados correspondientes, en un contexto de una altísima inflación que no para de crecer, que obliga en muchos casos a la paralización de obras comprometidas con la consecuente falta de respuestas a nuestros vecinos que esperan la ejecución y el cumplimiento de las mismas, a su vez que se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo generados a partir de ellas”.



Por otra parte, se planteó “la insuficiente actualización del valor de las prestaciones abonadas por el IOMA y la demora en la cancelación de las mismas, que dificultan seriamente el normal funcionamiento de nuestros efectores de salud”, afectando seriamente las prestaciones que reciben los afiliados.



En cuanto al pago del bono, se graficó que “se toman medidas de manera unilateral que afectan el normal desenvolvimiento de nuestros municipios y que al no ser acompañadas con los recursos suficientes para hacer frente a dichas obligaciones también generan inconvenientes en los gobiernos locales, en un contexto de absoluta dificultad financiera”.



Los intendentes de Juntos por el Cambio apostaron a “la sana convivencia democrática, al diálogo y el consenso político, por lo que seguimos aguardando ser convocados a partir de nuestro pedido de audiencia del 7 del corriente mes”.



“Apostamos a poder construir una provincia mejor para cada unos de los bonaerenses”, remarcaron y concluyeron: “Somos 58 intendentes que gobernamos municipios donde habitan mas de 6 millones de bonaerenses a lo largo y a lo ancho de más de 170.000 kilómetros cuadrados de nuestra querida provincia”.



Al respecto, Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, manifestó que «las obras se empiezan a complicar, estamos con un 150% de inflación, la verdad que es complejo el panorama». Ante la consulta sobre la medida nacional de un bono para los municipales, respondió: “Soy de los defensores de la autonomía municipal, me parece que la paritaria la tiene que definir el intendente con los sindicatos. En mi caso con un sindicato y no tiene que venir impuesta desde arriba por una decisión del Ministro de Economía de la Nación que adelanta una paritaria que en realidad dicen que dan un bono pero lo terminamos pagando los intendentes».



En cuanto a las arcas municipales, contó que «el déficit tiene que ver obviamente con la deuda que tiene la provincia con el municipio. Tiene que ver con la coparticipación que no alcanza a cubrir la inflación que estamos teniendo”. Entonces, dijo que «estamos hablando de un aumento de la coparticipación del 94 por ciento con una inflación de casi 130 puntos, por lo cual la situación es compleja».



Luego, descartó que la acción de este martes sea con tintes electorales: “Los intendentes de Juntos por el Cambio tenemos un foro y estamos en el marco de la institucionalidad. Esto no tiene nada que ver con las elecciones ni con una medida electoral”.



Por su parte, Martín Yeza, alcalde de Pinamar, sostuvo: «En una situación financiera muy delicada no es solamente la plata que se debe, como es el caso de muchos municipios, sino también la pérdida del poder adquisitivo de lo que se podía hacer con esa obra, tal como estaba proyectada a principios de este año cuando lo presentamos en febrero, y la que finalmente vamos a poder hacer. Si se quiere hacer completa, más de la mitad la va a financiar el municipio y no la originalmente».



Acerca del retraso de fondos de Municipios a la Obra, contestó que «son demoras administrativas, burocráticas y se puede ver que los municipios del peronismo los empezaron a ejecutar ya hace meses y a nosotros todavía nos están debiendo fondos del 2021».





Sobre otros reclamos, lanzó: «Estamos en una crisis económica causada por las políticas económicas del gobierno nacional pero también es cierto que los municipios no tenemos la culpa de ese financiamiento».



Héctor Norberto Gay, jefe comunal de Bahía Blanca, aseguró que «en nuestro caso hace aproximadamente cinco meses que no se paga nada. Esta muy retrasado lo que es IPS, los anticipos jubilatorios. Hoy estamos con un retraso de 150 millones de pesos que tiene que reintegrar IPS y que ha puesto el municipio».



Sobre la relación con el gobernador de la Provincia declaró «Siempre se pica un poco mas por las elecciones, nosotros tenemos una situación mar económica financiera que no se puede descuidar. Y si bien afecta a los ciudadanos comunes, también afecta a los municipios».



Por la situación particular de Bahía Blanca manifestó «nosotros, particularmente, somos un municipio grande que tiene mayor espalda que otros. Entiendo que la situación esta mas compleja para los distritos mas chicos. Nuestro distrito tiene ingresos propios, el 66% son ingresos propios. Llegamos bien y tenemos pautado el dinero para salarios de aca hasta fin de año».