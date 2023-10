La decisión del líder del PRO y la excandidata a presidenta Patricia Bullrich de acompañar al líder libertario causó un cimbronazo en la alianza opositora. La repercusión en PBA y el rol de los intendentes radicales y la división amarilla entre halcones y palomas.

Por Sebastián Simonetti

27 de octubre 2023, 05:25hs

Los intendentes de Juntos por el Cambio no tienen una posición homogénea en la previa al balotaje. (Foto: Prensa PRO La Plata)

La dura derrota de Juntos por el Cambio aceleró la descomposición de la alianza opositora y tan solo a días del resultado electoral, la excandidata a presidentaPatricia Bullrich salió a respaldar al aspirante libertario, Javier Milei.

La jugada tiene el sello del líder del PRO, el expresidente Mauricio Macri, que complicó el interior de su partido en todo el período electoral. Primero limó a Horacio Rodríguez Larreta, a quien le puso a competir a Bullrich en las PASO y al final del camino lo derrotó. Luego, en la previa a las generales se mostró cercano a Milei y perjudicó a su propia candidata, que salió tercera el domingo, lejos.

Y si había tensiones en JxC tras el resultado, el volantazo de Bullrich-Macri fue el corolario de las diferencias internas. Horas después llegó la sucesión de declaraciones y desmarques, primero la Unión Cívica Radical, luego los gobernadores y al final Larreta. Pero esa es solo la foto nacional. En las provincias también hay más dudas que certezas tras la jugada.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a quien fuera su compañero de fórmula, Luis Petri, afirmó que apoyará a Milei. (Foto: Reuters – Matías Baglietto).

Y donde más hay en juego es la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón. Allí, el rol de los intendentes será clave en el balotaje, ya sea por acción u omisión. Ya hay quienes se manifestaron sobre la segunda vuelta, mientras otros aguardan el momento adecuado. Otros, transitarán los próximos 20 días sin meter los pies en el barro.

Uno de los primeros en marcar la cancha fue el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. El 24 de octubre, dos días después de la elección, afirmó desde sus redes sociales que apoyará al libertario. “No es tiempo de tibios. Voy a apoyar a Javier Milei, porque es Libertad o Delincuencia. Siempre fui un defensor de la libertad y la honestidad: en mi vida, en mis trabajos y en mi ciudad. Siempre enfrenté a los poderosos. Denuncié la causa Vialidad hasta Chocolate. Caiga quien caiga”, aseguró.

El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, se expresó a favor de Milei. (Foto: @JavierJiguacel)

“Massa es un delincuente, él es el real riesgo para la democracia”, aseguró dos días después en el programa Solo una Vuelta más de TN. Y agregó: “Lo importante es hacia dónde vamos. Pensemos dónde estamos parados y qué vamos a hacer. En el 98, en Venezuela el voto en blanco fue de 4 millones. Y Chávez destruyó el país y es lo que está haciendo Massa ahora”.

Respecto de la polémica adhesión a Milei, Iguacel aclaró: “Yo no quería integrar ni siquiera el gabinete de Patricia. Mi trabajo es por afuera. No me interesa tener un cargo en el gobierno de Milei”. Y apuntó contra sus compañeros de alianza: “Ahora se están separando las aguas, está quedando claro quién es quién y eso es bueno para los ciudadanos. Los va a ayudar a elegir bien. Hay que desdramatizar las divisiones”.

Otro intendente -en uso de licencia- que se manifestó a favor fue el excandidato a gobernador Néstor Grindetti. Este jueves, el también presidente de Independiente afirmó desde su cuenta de X: “Estamos ante un momento bisagra de la historia política Argentina, acompaño la decisión que han tomado Mauricio Macri y Patricia Bullrich de estar siempre del lado del cambio”.

Néstor Grindetti confirmó su respaldo al apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei (Foto: captura @Nestorgrindetti).

No obstante, el jefe comunal aclaró: “Juntos por el Cambio debe continuar más allá de las posturas personales ante este proceso electoral en particular. Debemos seguir trabajando junto a nuestros intendentes, legisladores y concejales por una provincia mejor, defendiendo los valores del mérito y la transparencia”.

Por el lado de las “palomas” por el momento hay mesura. Y silencio, ninguno se expresó públicamente. Desde uno de los municipios clave del PRO en el AMBA señalaron a este medio que por ahora “no dirán nada”. Otro, también larretista, indicó a TN que se mantendrá expectante y que más adelante podría expresarse en favor de uno de los dos.

¿Y los radicales?

El mandato entre los correligionarios es seguir la línea que marcó la conducción del partido a nivel nacional. Así, la postura es no jugar a favor de ninguno, pero sí expresarse con claridad en contra de Milei. Gerardo Morales y Martín Lousteau fueron vehementes contra el líder libertario. Si bien el comunicado oficial fue más neutral, las expresiones del gobernador jujeño y el senador capitalino fueron más un guiño a Massa.

Gerardo Morales y Martín Lousteau tildaron de “irresponsable” la decisión de Patricia Bullrich. (Foto: Prensa UCR)

En este sentido, este miércoles hubo una reunión virtual de los intendentes radicales. Estuvo encabezada por el excandidato a vicegobernador y jefe comunal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. Allí, adhirieron a los términos del comunicado difundido por el Comité Nacional y rechazaron enfáticamente la decisión “inconsulta y unilateral de los dirigentes que decidieron apoyar a Milei”.

Este jueves, el alcalde ratificó su posición en sus redes sociales: “Tal cual lo manifestado acertadamente por el Comité de la UCR Nacional, no voy a acompañar ninguna de las opciones que referencia a Massa y Milei. La sociedad nos otorgó como fuerza política el mandato de ser oposición a nivel provincial y nacional”.

La semana que viene volverán a encontrarse, esta vez de manera presencial, en tierras de Fernández. Será el jueves, donde además de la agenda electoral abordarán temas de gestión y reclamos pendientes a Provincia.

FUENTE: TN