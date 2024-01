La ANSES informa que, en el marco del Decreto 116/23, los jubilados y pensionados de la mínima cobrarán un bono de hasta 55 mil pesos en enero, que será depositado junto con los haberes desde el próximo viernes 5.



Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos haberes comienzan mañana y tengan DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, recibirán el bono en un pago complementario ese mismo 5 de enero. Desde el lunes 8, se abonará con el calendario habitual.



Las personas que durante esos meses cobrarían 105.712 pesos (haber mínimo), con la medida anunciada, alcanzarán los 160.712 pesos.



También percibirán un bono proporcional todas las personas que cobren menos de esa cifra, lo que significa que un jubilado con un haber de 120 mil pesos cobrará un aumento de 40 mil pesos para alcanzar el monto de 160.712 pesos.



Los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos con 30 años o más de aportes efectivos y que no hayan necesitado de una moratoria para jubilarse recibirán junto al bono de 55 mil pesos un complemento de hasta 22.207 pesos.



Las prestaciones alcanzadas por la medida son todas las jubilaciones y pensiones del SIPA, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).