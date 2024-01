En los últimos días de diciembre, y en las primeras horas del año 2024, se produjeron tres importantes robos con similares características en nuestra ciudad que alteraron la tranquilidad de los Arrecifeños.

Los delincuentes están actuando en domicilios ingresando por los techos, cortando el sistema de seguridad (alarmas) y van directo a la caja fuerte. Ya dentro del lugar se toman el tiempo para burlar las cajas de seguridad y se llevan dinero nacional y dólares. Dos de los episodios fueron informados en el parte policial, mientras que el tercero no fue notificado. Según los investigadores, los delincuentes no son improvisados, puesto que han trabajado hasta con soplete al momento de abrir las cajas fuertes. Las autoridades están al tanto y están intensificando las investigaciones, que por el momento no han llegado a buen puerto.

Fuente Arrecifes noticias