Julia Riera, la pergaminense de 21 años que se metió de lleno en el circuito internacional de tenis.

En el comienzo de este año, en el WTA de Brisbane, pasó la qualy y llegó hasta los octavos de final al derrotar a la rusa Ekaterina Alexandrova, 21ª del mundo, en el que fue el triunfo más importante de su trayectoria. En el Australian Open quedó a un paso de ingresar al cuadro principal. Los medios nacionales remarcan el potencian de la pergaminense.

Julia Riera quedó la semana pasada a punto de cumplir un gran sueño. La pergaminense, de 21 años y 123ª del ranking mundial, había derrotado por 6-4 y 6-2 a la francesa Elsa Jacquemot, 176ª, y se había metido en la tercera ronda de la qualy del Australian Open. Y si en esa instancia le ganaba a la estadounidense Katie Volynets, 103ª, se metería en el cuadro principal del Grand Slam oceánico, que sería el primero de su corta y prometedora carrera. Tras ganar el primer set de manera contundente, estuvo a casi nada de derrotar a la estadounidense en una épica remontada en el segundo set: estaba 1-5 y llegó al tie-break donde finalmente no pudo cerrar el juego. En el set definitorio también estuvo muy cerca, pero la suerte no cayó de su lado y quedó a un pasito de ingresar al cuadro principal del Australian Open.

Esta situación, sumada al hecho de que fue una de las ternadas en Tenis para los premios Olimpia 2023, puso a la pergaminense en la consideración de la prensa nacional. De hecho medios como Clarín, La Nación, Olé e Infobae, entre otros, destacan el presente de la joven y remarcan la historia de sacrificio que, junto a sus padres, vienen haciendo para poder llegar al circuito internacional. También, naturalmente, hablan de su prometedor futuro.

Riera había encarado el año pasado con la idea de poder disputar las qualys de los torneos más importantes del calendario. Lo cumplió en dos, Wimbledon y el US Open, pero en ninguna pasó de la segunda rueda. Para este 2024, levantó la vara y se puso como objetivo llegar a los main draws. Y en la primera gran cita, quedó a un paso de conseguirlo.

La bonaerense vivió un 2023 muy positivo. A fines de mayo, luego de quedarse afuera de la clasificación de Roland Garros, Riera ingresó directamente al WTA 250 de Rabat, aprovechando que muchas de las jugadoras ubicadas por encima suyo en el ranking optaron por jugar esta semana la fase previa en París. Y en su debut en el circuito mayor del tenis femenino, sorprendió al alcanzar las semifinales.

Unos meses después, ganó dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en singles y en dobles, con Lourdes Carlé como compañera. Y tras haber arrancado la temporada fuera del top 250, la finalizó en el 139° escalón.

En el comienzo de este año, estiró su gran racha. En el WTA de Brisbane, pasó la qualy y llegó hasta los octavos de final al derrotar a la rusa Ekaterina Alexandrova, 21ª del mundo, en el que fue el triunfo más importante de su trayectoria, si de ranking de su rival se habla. No pudo meterse en cuartos (perdió con la checa Linda Noskova), pero pudo pegar otro salto en el ranking y acercarse al top 100, su otra meta para este 2024.

«Este gran presente es un premio para una jugadora que la viene luchando desde hace mucho. Como pasa con muchas raquetas argentinas, la falta de sponsors y recursos económicos hizo que todo le costara el doble. Tanto que en 2015, con apenas 13 años, cansada de entrenar mucho y poder viajar poco para competir, colgó la raqueta. Al año siguiente, un llamado de Daniel Orsanic, por entonces Director de Desarrollo de la AAT, la motivó a volver a empezar», destacó Clarín en una reciente nota y agregó que»el regreso tampoco fue fácil. En 2021, por ejemplo, se quedó sin sponsors para sustentar un viaje por Europa en el que tenía varios torneos agendados. Para ayudarla, su familia organizó una rifa con números a 2.000 pesos y sorteó un fin de semana para dos personas en Merlo, San Luis. Pero Julia nunca bajó los brazos y hoy quedó a un paso de jugar su primer Grand Slam y cumplir un sueño.

Por su parte, La Nación señala que «Riera sigue sumando kilometraje en la elite y puntos para el ranking. De hecho, en las posiciones en vivo ya se encuentra en el puesto 121°, lo que representa un crecimiento de 16 lugares. Naturalmente es su mejor ubicación».

El medio porteño recuerdaque en los últimos Juegos Panamericanos, en Santiago 2023, la pergaminense obtuvo dos medallas de bronce: en singles y dobles, en pareja con Lourdes Carlé (actual 122° del mundo).

«Riera –remarca la Nación- es una tenista, como tantas en la Argentina, que tuvo limitaciones económicas para desarrollarse en la búsqueda del profesionalismo. En un deporte costoso como el tenis, los malabares económicos para poder viajar la chocaron con la realidad, una y otra vez. Es más: hasta evaluó no seguir jugando al tenis. ‘A los 13 o 14 años dejé el tenis por un tiempo, durante casi un año. Estaba un poco cansada de tanto entrenamiento y de no poder viajar para jugar. También mis amigas empezaban a salir y yo tenía que estar todo el día entrenando, no podía viajar mucho por el tema económico… entonces era como que no hacía ni una cosa ni la otra. En el verano, en vez de estar en la pileta disfrutando con mis amigas, tenía que estar haciendo la pretemporada. Me cansé y dije: Ya está, no juego más. Fue una etapa difícil porque yo quería seguir haciendo deporte; si no hacía nada me aburría. Soy muy hiperactiva», le confesó Riera a La Nación .

La nota culmina diciendo que «todo, poco a poco y con mucho esfuerzo y dedicación, se fue acomodando. Criada a una cuadra del club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, un lugar que adoptó para formarse como deportista y persona, jugando a todo y durante muchas horas al día, sin limitaciones y en un ambiente sano, luchó por sus sueños. Pateó la pelota de fútbol y tiró al aro de básquetbol, como hicieron su mamá (Florencia, profesora de educación física) y su papá (Antonio -o Tonito-, contador de profesión y futbolista y basquetbolista en Sports, otro de los clubes de la ciudad). Pero Julia, fanática de River y presente en el estadio Monumental cada vez que el circuito se lo permite, se sintió más atraída empuñando una raqueta de tenis. Competitiva desde chica, hoy disfruta de un presente radiante. Y va por más».

FUENTE: La Opinión Pergamino