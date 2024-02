Lamentablemente el sindicato ATE convocó personas de otros distritos, llegaron colectivos y combis que nadie sabe quién paga, quemaron gomas, tiraron basura, agredieron a personal municipal no adherido a la medida de fuerza, funcionarios, policías y a personas que ocasionalmente pasaban por la Municipalidad de San Antonio de Areco

Muchos municipales que estaban trabajando en todas las oficinas tuvieron que retirarse por el humo insoportable que los estaba intoxicando.

No hay derecho a romper, no hay derecho a contaminar e intoxicar, no hay derecho a querés imponer el miedo y la violencia en nuestro pueblo.

Muchísimos trabajadores no se suman al paro, les agradezco enormemente su compromiso y valentía.

Queremos discutir salarios en paz. Queremos que los sindicatos sean responsables de transmitir nuestra propuesta, ya que nos enteramos que a muchos no los informaron para forzarlos al paro.

Todos los hechos mencionados fueron denunciados penalmente en la Justicia, no se los vamos a permitir!