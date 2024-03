Las principales distribuidoras de energía de la provincia y en particular las cooperativas volvieron a quedar bajo el filo de la critica situación financiera. Embargos, deudas millonarias y problemas de cobrabilidad son una constante. Cuáles son las más complicadas.



En un contexto de alto nivel inflacionario, desde la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA), entidad que integra a 143 cooperativas (entre ellas 128 prestadoras de electricidad), se alertó sobre la imposibilidad material de cumplir con las obligaciones para la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.



En el caso de las distribuidoras eléctricas en general y de las asociadas a la Federación, la gravedad de la situación económica y financiera está dada por los insuficientes ingresos del componente conocido como Valor Agregado de Distribución (VAD), cuyo destino es afrontar los costos de construir, operar y mantener la infraestructura de la red eléctrica (el último incremento percibido data de abril de 2023).







En este sentido se alertó que, el panorama es apremiante. De esta manera, las cooperativas se encuentran ante la imposibilidad de cubrir la totalidad de sus principales costos operativos, tanto sea la adquisición de energía, la compra de los insumos necesarios para prestar el servicio o el propio pago de los salarios a sus trabajadores con el grave conflicto económico y social que ello significará en las comunidades en donde están presentes.



Cabe destacar que, en este escenario, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) comenzó los procesos de embargos contra cooperativas eléctricas. Según fuentes oficiales, la deuda alcanzó los $490.925 millones a febrero 2024. Edenor y Edesur representan el 41% de esta deuda. Sin embargo, el Gobierno nacional ha decidido embargar a pequeñas cooperativas de la provincia, las cuales representan el 12% de la deuda total.



Las cooperativas afectadas por los embargos son Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate.



Desde FEDECOBA, señalaron a La Tecla que, la situación no ha cambiado pese a los incrementos tarifarios porque las cooperativas recién comenzarán a percibirlos después del mes de mayo.



Un largo arrastre



En el marco de la pandemia y la crisis posterior, las tarifas se mantuvieron muy por debajo del aumento de costos. Las distribuidoras provinciales y cooperativas para poder sostener la prestación tuvieron el acompañamiento del estado provincial -a través de subsidios- y de la anterior gestión del gobierno nacional, que otorgó créditos, planes de pago y facilidades para afrontar la situación de deuda creciente en el pago de la energía, ya que el pago parcial de las facturas a CAMMESA les permitió solventar gran parte de sus costos.







En ese sentido, el escenario actual por parte de las distribuidoras y cooperativas es de un alto nivel de endeudamiento. En el caso del sector cooperativo, se evidencia un mayor nivel de gravedad. Si bien es un sector altamente heterogéneo, se observa que en muchos casos no alcanzarían a pagar los sueldos si abonaran el 100% de la energía que compran.



Incremento promedio de las facturas residenciales



Según destaca OCEBA, a partir de la quita de subsidios, el aumento del costo mayorista de la energía y el incremento de VAD, la suba promedio en las facturas de electricidad será de un 180%.







Un usuario residencial de altos ingresos (N1) que consume 150 kwh mes pasa de pagar en promedio $8.600 por mes a pagar $24.000. En el caso de los usuarios N2 de bajos ingresos, si pagó $3.500 por mes consumiendo 150 kwh en enero, en marzo pagaría $10.500. Estos incrementos son similares a los que ya fueron aplicados recientemente a las facturas de los bonaerenses que viven en el AMBA, áreas de concesión de EDENOR y EDESUR, ambas distribuidoras bajo jurisdicción nacional.



Escenario complicado y deudas millonarias



El titular de la Cooperativa eléctrica de Chacabuco, Hernán Ibañez, dialogó con La Tecla sobre la crítica situación de la entidad, que se repite en otras de la provincia. Al respecto señaló: “El problema de la cooperativa es pura y exclusivamente con CAMMESA. Nuestra situación es difícil, porque hasta el día 15 no teníamos tarifa y se puso complicado por como encarar con los proveedores y cómo hacer la tarea, además de los pagos de los salarios”.

Sobre los pasivos de la Cooperativa indicó: “Lo difícil de esto es decir, nosotros a CAMMESA le tenemos una deuda de aproximadamente 2.000 millones de pesos más capital, y estamos dentro de las 4 o 5 cooperativas que podrían haber sido ejecutadas y bueno, nosotros aparentemente todavía no tenemos ninguna información con respecto a que vayan a ejecutar las cuentas”.







En referencia al accionar de la administración bonaerense dijo: “Entendemos que si se respetan los acuerdos que se hicieron en la provincia hace 15 días atrás, donde estuvo presente el ministro Gabriel Katopodis, el gobernador y acordamos cómo íbamos a enfrentar las deudas en el futuro y encapsular los compromisos anteriores, esa monstruosa deuda que tenemos”.



Sobre la actual situación de la entidad, Ibáñez comentó: “Nosotros para la compra de energía solamente necesitamos casi 500 millones de pesos mensuales y después tenemos 230, 240 millones de pesos de salarios mensuales, tenemos 170 familias que dependen de la cooperativa, pues tenemos distintos rubros. Entonces el movimiento que tenemos acá es bastante importante. Siempre soy optimista, cuando me senté hace unos meses estábamos en una situación muy difícil, donde los balances estaban complicados, vivíamos en un tobogán sin paracaídas, y bueno, hemos mejorado y creo que en este vamos a estar por lo menos en la misma línea”.