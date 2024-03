La provincia de Buenos Aires es el foco de una puja entre el gobierno de Axel Kicillof y los sectores concentrados del campo ante la resistencia que mostraron a pagar impuestos correspondientes. En medio de advertencias por parte del agro, desde el oficialismo plantearon nuevos cuestionamientos.



El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, indicó que “el peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción del sector agropecuario no es un factor determinante como para generar este nivel de reclamo contra el gobierno provincial. Creo que el conflicto está motivado por cuestiones políticas y no por el aumento impositivo”



Asimismo, en declaraciones a Radio Mitre, el funcionario provincial manifestó que “el reclamo no abarca a todo el campo, sino a un grupo de dirigentes rurales que tienen motivaciones políticas, ya que muchos de ellos fueron candidatos en listas de la Libertad Avanza”.



En este marco, Girard dio a conocer que mantiene diálogo y realiza reuniones tanto con Horacio Salaverri, presidente de Carbap, como con Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina. “Con ellos armamos una mesa para atender casos y examinar cualquier posible error, pero ninguna de las partidas analizadas hasta ahora estuvo por encima del incremento que votó la Legislatura bonaerense”, expresó.



Más adelante, el titular de ARBA afirmó que «no estamos ante una situación crítica por el Impuesto Inmobiliario en el sector rural. Me parece que lo que hay es un intento de grupos concentrados de politizar el tema. Son dirigentes que tienen posiciones políticas muy claras, ya que muchos de los voceros de este conflicto representan a la Libertad Avanza”.



Como ya explicó La Tecla, en la provincia de Buenos Aires hay 300 mil partidas inmobiliarias rurales y casi la totalidad tendrán un aumento que no supera el 200%. De hecho, todas estarán por debajo de la inflación del período.



En el desmenuzado, unas 2 mil partidas, que representan sólo el 0,7% del total (7 de cada 10.000), tendrán una suba de hasta el 315%. Los mismos son inmuebles cuya base imponible es superior a $198.940.000 y, por lo tanto, no tienen tope. En valores de mercado, son campos de varios millones de dólares.



Asimismo, el tributo se abona en 4 cuotas al año (marzo, junio, septiembre, noviembre) y el resultante será la sumatoria del que corresponda a la tierra rural más el impuesto correspondiente al del edificio y mejoras. Para los edificios y mejoras, no podrá superar el 200% de aumento.



Cuando se aprobó la Impositiva a fines de diciembre, desde el Gobierno bonaerense habían expresado que, en líneas generales, «esta ley expresa nuestra visión respecto de los lineamientos que debe seguir toda política tributaria que busque construir una sociedad más justa y menos desigual, con un Estado presente para acortar las brechas entre los que más y los que menos tienen, procurando para ello generar incentivos y estímulos para el crecimiento y desarrollo de la producción y de las inversiones privadas».