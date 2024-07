– A 120 km de la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, está Hilario Ascasubi, un pueblo tranquilo, de apenas 6000 habitantes, conocido por producir cebolla. Pertenece al partido de Villarino. Por supuesto que en su diseño urbano cuenta con una plaza principal, una iglesia y una delegación municipal.



A esta postal típica hay que agregarle un nuevo integrante: el loro barranquero.- Cuando el sol se pone comienzan a llegar los animales al pueblo en bandadas. Llegan de a miles. No solo se ven si no que también se escuchan. El bullicio contrasta con la tranquilidad del pueblo. Parece una escena sacada de “Los pájaros” de Alfred Hitchcock pero lejos está de ser ficción.



Los loros buscan primero lugares altos, así que se posan en el tendido eléctrico y a medida que se acerca la noche se mueven hacia los árboles.- En ese período de tiempo, en las esquinas es habitual cruzarse con medidas artesanales de vecinos que hacen ya cualquier cosa para no tener a los loros encima de su casa. También parece una escena de una película costumbrista pero no, es la realidad.



Por ejemplo, Hilda sale con una manta a espantar los loros que tiene en el poste de su casa, se turna con una vecina. Diana sale con dos botellas de plástico mientras Diego se compró un láser para sacar a las aves de los cables. “No aguantamos más, queremos que se vayan”, agrega Diego.-



Por un lado, la situación se ha vuelto tan crítica que algunos vecinos de Hilario Ascasubi organizaron una marcha inédita para reclamar una solución a las autoridades. Por otro lado, hay quienes abogan por una convivencia pacífica y proponen que el loro sea un atractivo turístico como sucede en El Condor, Río Negro.-

Un informe de Jason Mayne.