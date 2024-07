El rinde promedio nacional fue de 2.990 kilos por hectárea.

La cosecha de soja llegó al final en el país y trajo buenas noticias. En 17,3 millones de hectáreas sembradas, se produjeron 50,5 millones de toneladas, por lo que ingresarán casi US$ 20.000 millones por exportaciones, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Durante la campaña 2023/24, se sembraron 17,3 millones de hectáreas del poroto, un aumento del 7% respecto a la campaña 2022/23 y un aumento de un 3% con respecto al promedio de las últimas cinco campañas (16,7 millones de hectáreas).

Según el informe, durante la ventana de siembra, las lluvias permitieron concretar las hectáreas proyectadas. «Los planteos tempranos iniciaron con humedad óptima, pero las altas temperaturas y la falta de humedad desde fines de enero hasta los primeros días de febrero afectaron el potencial de rendimiento», explicó el trabajo.

Sin embargo, el regreso de precipitaciones desde mediados de febrero permitió la recuperación de los cultivos, a excepción del noreste (NEA) donde las altas temperaturas y la sequía persistieron. «Sobre el resto de la región agrícola las lluvias continuaron, permitiendo condiciones favorables para afrontar la última etapa del cultivo», afirmó.

El rinde promedio nacional fue de 2.990 kilos por hectárea, un aumento del 99% en comparación al ciclo previo y un aumento de un 24% con respecto al promedio de las últimas cinco campañas.

En el núcleo norte (sur de Santa Fe, sureste de Córdoba y suroeste de Entre Ríos) se registró el mayor rinde promedio de la oleaginosa, con 3.850 kilos por hectárea.

Así, la producción total nacional se ubicó en 50,5 millones de toneladas, es decir, 27,5 millones de toneladas por encima del ciclo 2022/23, que fue afectada por la fuerte sequía.

Se espera que la recuperación en los niveles de producción impulse la contribución de la cadena a la economía argentina, alcanzando US$ 17.223 millones de producto bruto sojero, lo que representa un aumento del 104% en comparación con el valor del ciclo pasado.

Adicionalmente, generaría exportaciones por US$ 19.868 millones, un 35% más que 2022. De todas maneras, está por debajo de los US$ 23.900 millones y US$ 23.100 millones de las campañas 2022 y 2021, respectivamente. El aporte por recaudación fiscal será de US$ 8.052 millones, lo que significa un incremento del 66%.

FUENTE: Lo Campo