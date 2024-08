Eugenia Bosco: «Fue un honor haber llevado la bandera en nombre de todos los argentinos»

La sampedrina volvió luego de la obtención de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se la espera en San Pedro donde tendrá un merecido recibimiento.

Ya en el país y pronta a llegar a San Pedro La medallista olímpica Eugenia Bosco habló en el aire de FM Génesis y San Pedro Informa donde contó cómo fue su paso por París y su arribo a la Argentina.

«Fue un honor haber llevado la bandera en nombre de todos los argentinos», dijo Bosco con respecto al desfile del cierre de los Juegos Olímpicos.

«Con Maligno Torres al lado me morí de risa es una persona muy auténtica, y fue un paseo muy lindo portando la bandera Argentina en el cierre de los Juegos».

«También fue muy impactante el momento que nos tocó vivir en el Trocadero, que sería un paseo de medallistas que estaba en la base de la torre Eiffel, y allí fue muy emocionante encontrarte con todos y que te vayan nombrando, y como somos un deporte sin público que la gente te esté esperando así es algo único nunca vivido», sostuvo.

«En el avión de vuelta me tocó vivir una experiencia única porque cuando las azafata se dio cuenta que era yo una medallita le contó al piloto y ahí me invitaron a pasar a primera, porque había lugar, lo saludé en la cabina y todos me felicitaban. La verdad que hay muchos deportistas que andan con la medalla colgada para todos lados, en cambio a mí me da un poquito de vergüenza además es bastante pesada», expresó entre risas.

«Mi llegada a Ezeiza pasó algo desapercibida pero bueno no soy muy conocida, pero en el caso de Mateo Majdalani sí fue identificado y la gente lo empezó a aplaudir, lo felicitaban, tuvo que sacar la medalla y saludar a la gente», contó Eugenia Bosco.

Tras su tercer Juego Olímpico la palista regresó a la ciudad y fue recibida y homenajeada en la cooperativa Las Canaletas, el lugar a donde ella se inició como deportista

Brenda Rojas: «Las Canaletas es donde me enamoré de este deporte, es donde sentí la contención que necesitaba»

Luego de remarcar que es una de las mejores paristas del mundo e intervenir en su tercer Juego Olímpico la sampedrina Brenda Rojas regresó a la ciudad. En la cooperativa las canaletas le brindaron un emotivo recibimiento y ella se encargó de remarcar que era el lugar en el que se había formado como deportista y donde tuvo todo para ser quién es hoy.

Brenda Rojas fue parte del equipo nacional e integró el único bote femenino que intervino en la contienda olímpica reafirmando su condición como la velocista más rápida de la actualidad.

Rojas habló en el aire de FM Génesis y San Pedro Informa donde remarcó lo logrado y el enorme significado que tiene Las Canaletas en su vida.

«Uno a veces no se da cuenta de los logros, pero si me pongo a mirar para atrás y veo lo que me costó entrar al equipo, y ni hablar para clasificar a tres Juegos Olímpicos, es algo increíble», dijo Rojas.

«Cuando escucho que hablan del nivel que he alcanzado debo reconocer que me impacta un poco, pero uno lo único que hace es tratar de remar cada vez mejor y representar a Las Canaletas y a la Argentina lo mejor posible, y a la vez disfrutar de esto que me gusta tanto».

«Si bien la estructura del lugar de donde provengo es diferente a la de otros clubes tengo todo lo necesario para que las cosas se hagan bien, lo necesario para estar a la altura y poder ingresar a un equipo como el nacional», destacó la palista haciendo referencia a la entidad en la que se inició.

«El sentido de pertenencia me lo da la gente, Las Canaletas es mi lugar, el que me vio crecer y donde me enamoré de este deporte, es donde sentí la contención y el hecho de poder remar y desconectarme de los problemas que tiene uno cuando es adolescente. Hoy me puedo dar cuenta, antes quizás no me daba cuenta que remar me hacía bien por eso hoy lo recomiendo», sostuvo la sampedrina.

«En todas las etapas de la vida está bueno hacer algo donde uno se pueda descargar».

«He sufrido pérdidas importantes en mi vida desde que soy chica. Perdí a mi papá, después perdí a mi padrastro, que fue en el 2014 cuando había podido ingresar al equipo nacional, y si bien seguí, como una era más chicha, quizás, no me daba cuenta y pensaba más en como estaba More, mi hermana más chica, y en cambio, ahora, lo de mi hermana Naiara me afectó muchísimo, es algo que lo tengo muy latente y que justo pasó en el mismo momento en que estaba en el mundial y ese día elegí remar porque sentí que era mi escape a una realidad tan fea y tan dura. Por eso digo que el deporte en cierta manera a mí me salvó», dijo recordando el homicidio de su hermana cometido hace un año atrás.

FUENTE: San Pedro Informa