Buenos Aires, 3 de septiembre de 2024.-



Con el objetivo de revitalizar y liderar el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, se presentó oficialmente Futuro Radical, un nuevo espacio que busca consolidarse como una alternativa sólida en las elecciones internas del próximo 6 de octubre.



Liderado por los diputados provinciales Pablo Domenichini y Nazarena Mesías, quienes se postulan para la presidencia y vicepresidencia del Comité Provincial, respectivamente, contará con una lista destacada que incluye al intendente de Tandil Miguel Lunghi, los diputados nacionales Danya Tavela y Pablo Juliano y al dirigente Federico Storani, entre otros.



Esta iniciativa se propone renovar la identidad del partido y proyectarlo con visión hacia el futuro. El anuncio reunió figuras clave del radicalismo bonaerense y nacional. Además de los representantes de la lista se destacó la presencia del dirigente Juan Manuel Casella y el presidente de la Juventud Radical de la provincia de Bs. As., Manuel Cisneros.“Queremos recuperar la identidad del radicalismo y reafirmarlo como una fuerza capaz de enfrentar los desafíos actuales y futuros que atraviesa la provincia de Buenos Aires”, afirmó Pablo Domenichini.



«Para eso, creemos que es necesaria una renovación para liderar los tiempos que vienen», agregó.Futuro Radical es un espacio que no solo buscará ser una opción en las próximas elecciones internas, sino también construir una plataforma de consenso dentro del partido.«Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa al gobierno nacional y al kirchnerismo, dos extremos que han causado un daño profundo a la Argentina.



Estamos dispuestos a soñar y trabajar por un país que nos merezcamos todos, por la grandeza de su pueblo, por la educación y por un futuro que nos permita ponernos de pie nuevamente”, destacó Nazarena Mesías, que reside en el partido de Lanús.Con un fuerte respaldo territorial, Futuro Radical aspira a liderar los próximos desafíos políticos y sociales que enfrenta la provincia de Buenos Aires y el país.



“Este espacio no solo representa un regreso a nuestros valores históricos, sino que también ofrece una propuesta innovadora para enfrentar los nuevos retos del contexto actual”, concluyó Domenichini, subrayando el compromiso con una transformación eficaz y necesaria para el futuro del partido.