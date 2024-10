Este viernes 11 de octubre se celebra el Día Nacional del Asado, jornada instaurada no hace mucho y que homenajea al plato más típico de la Argentina

Por Miguel Guayama

El viernes 11 de octubre se celebra el Día Nacional del Asado, en honor al plato por excelencia que identifica a todos los argentinos y a nuestra cultura. Los asados se disfrutan y sirven para reunirse con familiares o amigos, ya que es un ritual que está presente desde los orígenes en las mesas de todo el país.

El asado argentino no puede faltar en la mesa de todo el mundo.

Muchas personas no tienen ni la más mínima idea por qué motivo se celebra este 11 de octubre, el Día Nacional del Asado, una jornada que homenajea, para muchos y lejos, al plato más rico de la Argentina y de todo el mundo.

La tradición del asado en Argentina, una comida que reúne familia, amigos, conocidos, desconocidos, anécdotas, camaradería… El asado no se negocia por nada del mundo y no era justo que hasta hace pocos años, no tuviera su día.

Este plato nacional argentino, que se hace con diferentes cortes de carne a la parrilla, embutidos y achuras, no tiene comparación con ningún otro y se disfruta a toda hora, cualquier día de la semana, al sol o a la sombra.

Cansados de que no tuviera el reconocimiento en el calendario, un grupo de personas se tomó con seriedad el asunto y logró introducir, aunque de manera significativa, el Día Nacional del Asado en el almanaque.

Hacer un asado requiere sus mañas y técnicas, pero eso no quiere decir que todo el mundo pueda hacerlo.

Cocinar distintas carnes a la parrilla, que no se arrebate, sacarlo a punto o bien cocido. El asado tiene miles de características que merecen ser distinguidas y muchos ven con total justicia que tenga su día.

Pero quién determinó que el 11 de octubre sea el Día Nacional del Asado, en plena primavera. Este importante día, especial para los argentinos, nació hace muy poco, más precisamente en 2013, cuando un grupo de amigos vio con buenos ojos que el día del asado tuviera su lugar en el calendario.

Y así fue cómo surgió esta jornada, por medio de una comunidad en la red social Facebook, que le planteó a todos los argentinos la “necesidad” de homenajear con un día en el almanaque esta popular comida argentina, que se consume en todo el mundo.

