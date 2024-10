La Asociación Regional de Productores de Areco- ARPA-, festejó sus primeros cincuenta años de vida defendiendoal agro y a sus productores con una acto protocolar y una fiesta que quedará grabada como muy emotiva y sensible para todos.

Cronológicamente comenzó cuando alrededor de las 8 de la noche de este 17 de octubre, las mesas tendidas en el patio de La Matera del Parque Criollo se fueron poblando de invitados, autoridades, respresentantes de instituciones y expresidentes quienes disrutaron de las exquiciteces-frías o calientes-, que poblaban las mesas y deleitaban con sus sabores y colores en la más amplia variedad . Es que las mesas estaban atiborradas de todo tipo de vituallas para deleite de los paladares más exigentes, todo regado con buen vino y otras bebidas.

Pero lo más emotivo fue el acto protocolar dirigido con su habitual profesionalismo por Daniel Menconi que fue anunciando cada particpación.

Hubo detacadas presencias entre las que cabe destacar las de los representantes de CRA su presidente Carlos Castagnani y Secreatario Matías de Velazco , de Carbap su titular Ignacio Kovarski y titular de la Sociedad Rural Argentin, Nicolás Pino y también Mario Garrote , el Rector de la UNSAdA Jerónimo Ainchil, el director del INTA Areco, Fernando Moisegne, los ex concejales Lilia Ana Pereyra, Fernando «Pata» Fernández, Miguel Amadeo- que representó al Muncipio supliendo al intendente Ratto- y José Luis Pagani-tambien ex presidente de ARPA-, ex presidentes de la institución, ademásde representantes de otras instituciones.

Tras la entonación del Himno Nacional entonado por más de 200 personas presentes, hizo uso de la palabra el actual presidente saliente Martin Sturla quien brevenente desctacó algunos logros de su gestión y lamentando no haber logrado algo más.

Fue leída un saludo del intendente Francisco Ratto lamentando no poder acompañar a ARPA en esta ocasión por estar uera de la ciudad; en nombre del Muncipio lo hizo el de gabinete Miguel Amadeo que entregó a Sturla un presente hablando brevemente; también se leyó el Decreto 55/24 del Concejo Deliberante firmado por la secretaria Virginia Domancich y su presidente Mariana Caracoche, declarando de Interes legislativo, social y económico al 50° Aniversario de ARPA.

Acto seguido hablaron Carlos Casagnani de CRA, Nicolás Pino de SRA e Ignacio Kovarski de CARBAP que se extendió un poco más mencionando el tema caminos rurales, mientras que representantes de las Sociedades Rurales de Capitán Sarmiento y Exaltación de la Cruz entregaron a Sturla sendos presentes.

Tanbién hubo reconoimietos a las memorias de los e presidentes fallecidos señores Manuel «Pajarito» Vivanco y Alberto Guevara entregados a familiares de los mismos.

Luego quizás lo más emotivo de la noche cuando se entregaron reconocimientos a los ex presidentes José «Pepe» Guilhamelou– tuvo una especial mención por su dedicación a la institución-, Eduardo Ramos, Horacio Milicich(Ausente con aviso), Federico Zerboni, José María Sills, José Luis Pagani, Martin Sills, Martín Vivanco– muy aplaudido por los presentes-, Guillermo «Grillo» Giacomantone y al actual presidente Martín Sturla todos muy apaludidos por sus gestiones.

No faltaron palabras de agradecimiento para Julio Laplacette y Julio Marchi por motivos muy especiales y permanente lealtad a la institución. Posteriormente el consabido brindis por el Aniversario, palabras de Carlos Basaldúa en nombre del Hospital «EmIlio Zerboni», describiendo las obras hechas y por hacer en el Area Crítica, aradeciendo la colaboraciones de ARPA por una donación en efectivo mas el producido de las entradas a la fiesta y del remate de productos y hasta animales realizado por el señor Rogelio Maggio.

Finalmente la infaltable torta de cumpleaños, el consabido Feliz Cumpleaños y la música en voces de artistas arequeros y danzas folclóricas en las que se destacaron arias parejas. Ya cerrando la maravillosa noche Martín Vivanco invito a a cercarse a Estanislao Ramos a quien anunció como el nuevo presidente de ARPA en el periodo que se inicia. Este, orulloso de presidir ARPA como lo hizo su padre, agradeció a todos y en especial a Amalia Serritella y Bernardo «Berni» Morgan por su dedicación a la institución.

Pasadas las doce de la noche, quedaban ya pocos asistentes, las autoridades se retiraban y solo quedó el comentario unánime sobre los buenos momentos de una noche inolvidable.

Felicitacione ARPA, buena gestión Estanislao y por muchos años exitosos mas.