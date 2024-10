__________________________________________________________San Antonio de Areco, 28 de Octubre de 2024

Señores Asociados:

En concordancia con lo que dispone el Estatuto Social y disposiciones legales en vigor, convocamos a Uds. a la Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo el día 29 de Noviembre del cte.año, a las 20 hs. en nuestra sede social de calle Zapiola 474 de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

_______________________________________ORDEN DEL DÍA

1°) Lectura del acta de la Asamblea anterior

2°) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.-

Ejercicio 2020-2021

Ejercicio 2021- 2022

Ejercicio 2022-2023

Ejercicio 2023-2024

3° Designación de (2) dos socios para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

4° Consideración de la cuota social

5° Desiignación de (3) tres socios para integrar la junta escrutadora

6° Renovación de autoridades, a saber:

a) Según Estatuto la duración de mandatos es por dos años, la actual comisión tiene todos sus mandatos cumplidos. Por lo tanto debe renovarse en su totalidad.

Sin otro particular hacemos propicia la oporunidad para saludar a los socios con nuestra mayor consideración.

Nota: De acuerdo al Estatuto Social, de no haber quórum a la hora fijada para la Asamblea ,se realzará una hora después,cuualquiera sea el número de socios presentes. En la Asamblea no se podrá tratar otro asunto que no se haya incluído en el orden del día.

Alicia NEGRI _______________________________________________ Alfredo SALCEDO

Presidente _____________________________________________________Tesorero

_______________________________CENTRO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS

____________________________________________San Antonio de Areco