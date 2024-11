Además de Cristina Kirchner, otros ex presidentes, sus viudas, ex vicepresidentes y la hija de José María Guido acceden a este beneficio

PorMariel Fitz Patrick

14 Nov, 2024 02:52 p.m.Actualizado: 14 Nov, 2024 05:16 p.m. AR

Guardar La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, saluda a simpatizantes desde un balcón después de que una cámara judicial confirmara una condena en su contra en Buenos Aires, Argentina. 13 nov, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

El Gobierno decidió dar de baja la asignación mensual vitalicia que cobra la ex presidenta Cristina Kirchner y la pensión como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. Así lo anunció hoy el vocero presidencial Manuel Adorni, quien dijo que implicará un ahorro de $21.827.624. La decisión se fundamentó en la confirmación de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta que recibió la ex presidenta ayer por parte de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad.

Ante la consulta de Infobae, desde la ANSES informaron que “el acto administrativo ya ha sido ejecutado” y que “será publicado mañana y actualmente se está procediendo a la notificación del mismo”.

En el organismo a cargo de Mariano de los Heros también están analizando la posible baja de la pensión que cobra el ex vicepresidente Amado Boudou. “Estamos revisando todas”, señalaron.

El Estado paga actualmente 5 pensiones vitalicias a ex presidentes, 4 a ex vicepresidentes, y 3 a viudas de ex mandatarios fallecidos, y una a una de sus hijas. En total, esos 13 beneficios le implicaron al Estado este mes $183.087.454 en bruto, según los datos de la ANSES.

Cristina Kirchner cobra la pensión como ex mandataria por la ley 24.018 que prevé una pensión de por vida para los mandatarios y sus vicepresidentes cuando cesan en el cargo. El haber es equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia , en el caso de quienes ejercieron la primera magistratura, y de tres cuartas partes de ese monto para los vicepresidentes. En una decisión que es motivo de debate, vino cobrando la pensión por marido – en base a la misma ley – aunque ese beneficio fue suspendido en el gobierno de Cambiemos, y restituido en el de Alberto Fernández.

Este doble beneficio hizo que Cristina Kirchner fuera – hasta ahora – la que más cobre de los 5 ex mandatarios. Según puso saber Infobae de fuentes de la ANSES Cristina Kirchner recibió por las pensiones vitalicias de privilegio en total $ 35.255.297,73 en bruto, el equivalente a 136 jubilaciones mínimas. La suma se compone de $19.645.844,41 bruto por su rol de ex presidenta, y $15.609.453,32 como viuda de Néstor Kirchner. Luego de los descuentos,en mano, percibió $ 21.827.624,65 por ambos beneficios.

El monto es un 63% más que lo había cobrado en mayo, según publicó en ese momento Infobae a partir de un pedido de Acceso a la Información a las ANSES. Esto se debe a que el haber de la asignación de los presidentes y expresidentes toma como base el haber que se fijan los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No responde a una movilidad legal”, explicaron en el organismo que paga la jubilaciones.

La cifra supera por mucho lo que gana Javier Milei como cabeza del Poder Ejecutivo, poco más de $4 millones bruto. El libertario había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso que impulsaría la derogación de esa norma, pero en la sesión en la Cámara baja a principios de junio en la que se aprobó la recomposición jubilatoria – luego vetada – , el artículo que proponía terminar con las jubilaciones de privilegio para ex mandatarios y sus vicepresidentes fue rechazado, por lo que siguen vigentes.

El origen de los dos beneficios

Antes de terminar su segundo mandato como presidenta, Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social en ese momento, firmó el cobro de los dos beneficios para su cuñada presidenta. Pero en el gobierno de Mauricio Macri, la ministra Carolina Stanley suspendió el pago de una de esas dos asignaciones, ya que la ley 24.018 establece que solo se podía recibir uno sola. En efecto, el artículo 5 indica que la percepción de la asignación para quienes ejercieron la presidencia o la vicepresidencia “es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar” por uno de los beneficios. Y la propia ley menciona como “pensiones” a las prestaciones derivadas del fallecimiento de un ex presidente.

Cristina Kirchner fue a la Justicia en 2017, y ya siendo vicepresidenta de Fernández, la ANSES – a cargo de Fernanda Raverta – desistió de apelar una sentencia judicial de primera instancia, en la cual el juez Ezequiel Pérez Nami favoreció a Cristina Kirchner. La ex mandataria pasó a cobrar nuevamente la doble asignación vitalicia desde marzo de 2021.

La legisladora porteña Graciela Ocaña, que se había presentado en el expediente como querellante, presentó un recurso ante la Corte Suprema que aún está pendiente de resolución, al que adhirieron como amicus curiae el constitucionalista Daniel Sabsay, el ex juez de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social Luis René Herrero, el ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Ricardo Guibourg, y Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.

Cuánto cobra Alberto Fernández

En monto, el segundo ex presidente que más cobra es Alberto Fernández: $17.606.729 en bruto, según el valor informado en mayo por la ANSES a Infobae, y aplicado el 63% de aumento que tuvo la pensión en bruto de Cristina Kirchner a noviembre. Fernández empezó a percibir su pensión vitalicia en mayo y cobró, además, un retroactivo de $32.207.388 por los meses adeudados desde que dejó la Casa Rosada.Alberto Fernández empezó a cobrar su pensión de privilegio en mayo y también recibió un retroactivo de más de $32 millones.

El legislador porteño Yamil Santoro, que lidera la Fundación Apolo, presentó una nota en enero de este año a la ANSES para que Fernández no cobre su jubilación de privilegio por no cumplir con lo que dice la norma para recibirla. Ocaña hizo lo mismo en febrero. Si bien en el organismo le contestaron a la legisladora de Confianza Pública, en un primer momento, que estaban “analizando” el tema, ante la falta de respuesta, reiteró el pedido en dos oportunidades más. “El artículo 5 de la ley 24.018 fija dos requisitos: vivir en Argentina y no cobrar ningún otro beneficio simultáneamente. Y él, como es público, reside actualmente en España. Así lo muestran una serie de notas periodísticas, más allá de que a través de una estratagema o fraude legal, mantenga ‘formalmente’ el domicilio en nuestro país”, advirtió Ocaña. Sin embargo, la ANSES le otorgó la pensión a Fernández.

La legisladora porteña también objetó el cobro del millonario retroactivo por parte del ex presidente. En la presentación, Ocaña alegó la “falta de idoneidad” de Fernández, por “no reunir las condiciones éticas y morales suficientes para gozar de semejante privilegio”, y recordó que el ex presidente terminó su mandato con 108 denuncias penales en su contra. En ese momento no se habia abierto aún la causa en la que está acusado por violencia de género. Ocaña presentó otro escrito ante el Ministerio de Capital Humano – del que depende la ANSES – para que la cartera a cargo de Sandra Pettovello analice revocar su cobro. Sin embargo, no obtuvo, hasta ahora, ninguna respuesta del organismo a cargo de Mariano de los Heros. Por este motivo, Ocaña junto con Santoro lo denunciaron ante la Justicia Federal hace tres meses.

“Anular estas asignaciones vitalicias a los presidentes y terminar con un régimen de privilegio es una deuda desde el 2002. Ese año, el Congreso derogó las jubilaciones de privilegio de secretarios de Estado, ministros, diputados, senadores, excepto la de los presidentes y la de los jueces de la Corte”, señaló Ocaña. Durante el corto gobierno de Eduardo Duhalde, el Congreso aprobó un proyecto para evitar la litigiosidad previsional que, entre otras medidas, eliminaba regímenes especiales como el de los ex presidentes, pero fue el entonces primer mandatario quien vetó esta modificación.

Duhalde no cobra asignación vitalicia como ex presidente porque percibe su jubilación como ex gobernador bonaerense a través del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia.

Las pensiones de los otros ex mandatarios

En cambio, Adolfo Rodríguez Saá, que solo ocupó la presidencia 7 días en las convulsionadas jornadas de diciembre de 2001, sí la percibe. En noviembre fue de $16.194.431 en bruto, aplicado el aumento a noviembre sobre el valor informado por el organismo en mayo.

Ramón Puerta y Eduardo Camaño, que sólo estuvieron unos días al frente del Poder Ejecutivo (el primero entre el 21 y el 23 de diciembre de 2001, y el segundo entre el 30 de diciembre y el 2 de enero de 2002), renunciaron a tramitar esta asignación.

Mauricio Macri, en tanto, percibió en noviembre $16.898.760 en bruto como ex presidente. En su entorno informaron que dona un porcentaje – que no especificaron – a distintas organizaciones.Mauricio Macri durante la ceremonia de asunción en la Casa de Gobierno. (Foto NA: DANIEL VIDES)

La viuda de Perón, María Estela Martínez Cartas, también sigue recibiendo su asignación por haberse hecho cargo de la presidencia, tras la muerte de su esposo el 1 de julio de 1974, ya que hasta ese momento era la vicepresidenta. Isabel Perón – como se la conoce-, estuvo 632 días en el cargo, hasta el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Pese a vivir en España – tiene la doble nacionalidad – cobró en mayo $8.730.284 en bruto.

Las jubilaciones de los ex vicepresidentes

De los cuatro vicepresidentes que viven, la que más cobra es Gabriela Michetti. Percibió $12.275.839 en bruto este mes, según el cálculo de ajuste aplicado al valor de mayo último.

Le sigue el compañero de fórmula de Cristina Kirchner en su primer mandato, Julio Cobos, cuya alianza estalló por los aires luego del voto “no positivo” para desempatar en el Senado la votación por las retenciones al campo. Actualmente diputado, percibió en noviembre $12.145.828 en bruto.

Su sucesor en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, Boudou, cobró este mes $10.284.684 en bruto, pese a haber sido condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública mientras era vicepresidente. La Justicia determinó que participó de un plan para quedarse con la ex imprenta Ciccone Calcográfica y así lograr contratos con el Estado para la impresión de billetes y documentación oficial.Amado Boudou, ex ministro de Economía y primer vicepresidente de Argentina condenado por corrupción (EFE/ Aitor Pereira)

Fue el primer vicepresidente de la Nación con una condena firme por un acto de corrupción, por lo cual, en el gobierno de Macri, se resolvió no pagarle la pensión vitalicia que le correspondía por haber ocupado ese cargo. Sin embargo, el 18 de junio de 2020, el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, firmó una resolución a través de la cual le restituyó la pensión de privilegio. Fuentes judiciales explicaron en ese momento que la condena incluía la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, pero que no impedía que continúe percibiendo su pensión como ex vicepresidente.

En tanto Daniel Scioli, actual secretario de Turismo en el gobierno de Milei, percibió este mes$8.426.273 por haber sido vicepresidente de Néstor Kirchner., según el cálculo del aumento de mayo a noviembre en su pensión vitalicia.

Viudas e hija

La ley 24.018 prevé en su artículo 4 que, en caso de fallecimiento, el beneficio “se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los 18 años de edad”. La pensión vitalicia será, en ese caso, equivalente al 75% de la suma establecida para los presidentes y los vicepresidentes.

Pese a haberse divorciado en 1991, la ex esposa de Carlos Menem, Zulema Yoma, recibe el beneficio por el cargo ocupado por el riojano por más de una década, entre el 8 de julio de 1989 y el 9 de diciembre de 1999. Actualmente con 81 años, cobró en noviembre $13.913.085 en bruto. El beneficio lo recibe desde abril de 2022, “de acuerdo a la Ley 24.018″, a partir de una solicitud realizada por la propia Yoma el 7 de febrero de ese año, según la respuesta brindada por la ANSES a un pedido de Acceso a la Información hecho por Infobae.Zulemita Menem y su madre Zulema Yoma en el velatorio de Carlos Menem el 14 de febrero de 2021 (Senado: Charly Diaz Azcue)

Si bien había trascendido a mediados de 2020 que la pareja planeaba casarse por segunda vez, cuando volvieron a encontrarse en la vejez, esa segunda boda entre Zulema y Menem finalmente no se habría concretado. Según una fuente que estuvo al tanto en ese momento de la intención de pasar nuevamente por el Registro Civil , habría sido ella la que suspendió el trámite. El ex presidente falleció unos meses después, el 14 de febrero de 2021. Infobae intentó contactar en su momento a Zulemita Menem para corroborar que efectivamente no se concretó, pero no respondió los mensajes ni los llamados.

Al igual que Boudou, Menem también fue condenado en causas vinculadas con su paso por el Ejecutivo, pero mucho después que dejara el poder, y cuando tenía fueros por ocupar una banca en el Senado de la nación. Las condenas fueron en la causa por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, por los sobresueldos que recibieron funcionarios durante su gobierno, y en la causa por contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Inés Pertiné, también de 81 años y viuda de Fernando de la Rúa, recibió $11.850.672 en noviembre. El mandatario radical estuvo 741 días en el poder antes de tener que dejar el gobierno en forma anticipada el 20 de diciembre de 2001. Falleció el 9 de julio de 2019,

Bety Nelly Andrés Llana tiene 98 años y cobra una pensión como viuda del presidente de facto Roberto Levingston, desde su fallecimiento, el 17 de junio de 2015. En mayo, fue de $10.941.338 en bruto. Levingston estuvo al frente del Poder Ejecutivo entre el 18 de junio de 1970 y el 22 de marzo de 1971, tras haber sido designado por la Junta de comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas en reemplazo de Juan Carlos Onganía.

Por último, Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido, cobró este mes $8.564.235 en bruto. Comenzó a percibir la pensión mensual por su padre a partir de mayo de 1999, tras el fallecimiento de su madre, Purificación Areal, en noviembre del año anterior. Guido ocupó la primera magistratura entre el 29 de marzo de 1962 y el 12 de octubre de 1963. El beneficio le fue concedido por Resolución Nro. 933 del 17 de marzo de 1999.Respuesta de la ANSES al pedido de Acceso a la Información sobre los motivos por los que cobra la pensión vitalicia la hija de José María Guido, de 75 años

Si bien la ley 24.018 establece los 18 años como límite de edad para cobrarla, al momento de empezar a cobrar la pensión vitalicia tenía 50 años. Hoy tiene 75 y vive en la provincia de Río negro. Ante un pedido de Acceso a la Información de Infobae, la ANSES respondió que cobra la asignación de su padre por la ley 16.989 (To 19.006), cuyo artículo 3ro establece que “en caso de fallecimiento del titular, el derecho acordado por esta ley, se prolongará con el mismo carácter establecido en los Artículos 1 y 2.- a) A la viuda, hijas solteras, viudas o divorciadas por culpa del esposo, e hijos varones menores, se les concederá una pensión mensual cuyo monto será igual al 75% de la asignación establecida por el Artículo 1 de la referida ley, siempre que optaren por esta pensión”. En esa respuesta, el organismo aclaró que “en el Sistema de ADP (Administrador de Datos Personales) la mencionada ciudadana figura con la condición de soltera”.

FUENTE: