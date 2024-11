El Gobierno Nacional ya definió cuáles son los fines de semana largo del próximo año, días no laborables puentes con fines turísticos y feriados inamovibles.

Compartir

Se acerca paulatinamente el final del 2024 y muchas personas comienzan a pensar en los próximos días libres del próximo año. En ese sentido, desde el Gobierno Nacional anunciaron las fechas inamovibles de los feriados 2025, así como los días no laborables y puentes turísticos.



Es importante recordar que existe una diferencia entre día no laborable y feriado puente: el primero deja la decisión de si se trabaja o no en manos del empleador, mientras que en el feriado nacional rigen las normas de descanso dominical.



Fines de semana largos dispuestos por el Gobierno:



– Viernes 2 de mayo, que complementa el feriado nacional del 1º de mayo, el Día Internacional del Trabajador.



– Viernes 15 de agosto, a raíz del feriado del 17 de ese mes en el que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín y que se traslada para el lunes 18, coincidiendo con el Día del Niño.



– Viernes 21 de noviembre, que amplía el feriado del jueves 20, con motivo del Día de la Soberanía Nacional.



Cabe señalar que si bien el Gobierno estableció los días no laborables puente, aún no se oficializó el calendario de feriados 2025. A continuación, compartimos el calendario de fechas confirmadas:



Enero



-Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriados inamovible)



Marzo



-Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriados inamovible)

-Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriados inamovible)



Abril



-Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriados inamovible)

-Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

-Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriados inamovible)





Mayo



-Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriados inamovible)

-Viernes 2 de mayo: Día no laborable puente

-Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriados inamovible)



Junio



-Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

-Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriados inamovible)



Julio



-Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia. (feriados inamovible)



Agosto



-Viernes 15 de agosto: Día no laborable puente.

-Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)



Octubre



-Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)



Noviembre



-Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

-Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).



Diciembre



-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriados inamovible)

-Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriados inamovible)

FUENTE: La Tecla.info