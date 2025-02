Marín Vivanco es un conocido vecino de San Antonio de Areco, productor y dirigente agropecuario que tuvo y tiene un activa participación en actividades de la comunidad, entre las que se encuentra la dehaber sido ser Presidente de ARPA, Asociación Regional de Productores de Areco.

« Lo que queda de nosotros » , para que todos más o menos sepan de que se trata…, no está escrito para conformar el estatus quo, más bien lo desafía. La comodidad del conformismo es una afrenta a mi mismo. No todos estarán de acuerdo, ya lo se, pero estarán obligados a pensar…

Prólogo

Al comenzar a escribir, pensé en describir el proceso de desarrollo de la vida rural, particularmente, en el área circundante a la Buenos Aires colonial.

La sensación de disolución de este modelo de vida, la que me había cobijado desde que nací me llevaba a preguntarme, ¿por qué?, creía encontrar las respuestas, pero las hallaba parciales, segmentadas. A menudo me alejaba de esa descripción, que por otra parte ya han realizado autores de renombre, y me absorbían las distintas particularidades que en aquel medio se producían. Algunas eran tipicidades humanas, sociales, ambientales o productivas.

Al introducirme en las distintas épocas, invariablemente debía interpretar los variados aspectos de cada momento, los cambios y sus razones, de las distintas etapas de la vida rural de un largo periodo. Es en este, que tuvo lugar el nacimiento y formación de un tipo humano propio del hábitat que lo cobijo, el gaucho.

En su poderosa figura se expresan los principios y valores que residieron por años en la vida rural. El posterior proceso migratorio incorporo un sin número de matices que darán nuevas fisonomías, tal vez aun rediseñándose, en la conformación de nuestra difícil idiosincrasia rural. A esta, amateurmente, la vamos definiendo según nuestras simpatías temporales o de afinidad.

De manera que, al mirarnos a los ojos, se entremezclan visiones disimiles de autovaloraciones muchas veces contradictorias. Donde nos cuesta pensarnos como ciudadanos de una patria que sentimos nos pertenece, pero que solemos dejar cívicamente “a la buena de Dios”.