Tiene 29 años, fue aprehendido en la tarde del martes y sería parte del entorno que visitaba con frecuencia la casa de la víctima. Una deuda y una indemnización aparecen como los ejes del desenlace fatal.

Por: Redaccion

El rápido accionar de la Policía y el trabajo en conjunto de la SubDDI San Pedro- Baradero y el personal de calle de la Comisaría San Pedro permitieron prácticamente esclarecer El crimen de Aquiles castañares.

Se trata de un joven de 29 años con frondosos antecedentes delictivos y que sería parte del entorno que frecuentaba habitualmente a la víctima.

Según la prensa nacional se trata de Nicolás Biló, quién incursiona en el ámbito delictual desde hace muchos años, prácticamente desde cuando era menor, y trascendió por haber sido el protagonista del asalto y robo cometido a la periodista Lili Berardi en su domicilio en abril del 2012. A partir de ahí participó de varios delitos y hasta llegó a ser baleado por otras personas, situación que lo tuvo peleando por su vida durante un largo periodo. Estuvo detenido y recobró la libertad hasta que años después y viviendo en el sur de la provincia también provocó un hecho delictivo por el cual volvió a ser detenido y condenado.

Desde hace ya unos años había regresado a la ciudad, trabajaba, pero claramente alternado con el delivery de drogas.

El sospechoso fue detenido en un departamento del barrio 104 Viviendas, a muy pocas cuadras de donde fue hallado el auto incendiado.

Una imagen obtenida de la cámara de seguridad de un vecino que vive cerca de donde fue abandonado el auto permitió establecer que el sospechoso dejó el rodado, caminó por el medio de los monoblock, cruzó la calle Casella y transitó muy tranquilo por los pasillos del barrio Fonavi I, se entiende que siguió su camino por la calle Miguel Porta hasta Aulí y allí retomó una cuadra hasta llegar a su departamento de Bottaro y Miguel Porta donde fue sorprendido por la policía cuando dormía la siesta en horas de la tarde.

Según los medios nacionales, quienes accedieron a la información aportada por la justicia, y que lamentablemente no lo hicieron con los medios locales, revelaron algunos detalles por demás de importantes.

Por ejemplo que «se detectaron contradicciones en el testimonio de la pareja de Aquiles Castañares. Incluso, lo allanaron. Pero en paralelo, por la cámara de seguridad y testimonios se logró dar con el sospechoso y que no era el novio.

Sí el joven identificó a la persona que se veía en esa captura de la cámara de seguridad, “Dijo que el sospechoso tenía una relación de amorío con Aquiles Castañares y que su novio le debía $100.000″. También comentó que era el dealer de cocaína de la pareja y que Aquiles le había dicho que Biló iba a pasar a visitarlo.

Se supo que se ordenaron cuatro allanamientos. En la casa del sospechoso encontraron un pantalón, un par de zapatillas y dos bidones de 20 litros de gasoil, pero no estaba Biló. Lo encontraron escondido en una propiedad de su pareja.

Con todos estos datos también quedaría de lado la posibilidad de que hayan participado otras personas ya que todo indicaría que el asesino estuvo solo en la casa de Frers 320.

FUENTE: San Pedro Informa