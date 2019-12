Se trata del joven que falleció este sábado después de una larga internación por las heridas sufridas en una pelea a orillas del río el pasado 18 de noviembre, a la altura del Club River Plate

. Consternados por la noticia, los padres, amigos de la murga en la que participaba y conocidos de la localidad de Solís se manifestaron la mañana de este domingo frente a la comisaría reclamando justicia por Nicolás, en tanto consideran que los responsables de la agresión – un piedrazo, según testigos- están todos libres.

“Le pegaron a mi hijo en el río” contó Juan Cataldo, padre del joven , “y andan todos sueltos. Estuvo internado en terapia intensiva en el hospital (Zerboni) y después fuimos a Morón.” Con la voz cruzada por la emoción, señaló que “se sabe quienes son” los responsables de la pelea y que hasta el momento no le dieron “ninguna solución” al caso de su hijo. En el audio que acompaña esta nota se escucha la voz de la madre y un reclamo: “Queremos justicia por mi hijo, tenía solo 16 años”.

Acompañando la movilización, familiares y amigos del joven fallecido, entre ellos su tía Sandra Funes. A la espera de alguna noticia frente a la comisaría – se esperaba la llegada de funcionarios de Justicia y Policía – señaló que “terminamos en esto porque los culpables están libres y no tenemos una respuesta” y que además, los responsables “son de San Antonio de Areco y no como dijeron que eran de afuera, porque hicieron muchos comentarios y todos son falsos porque las personas son de acá. Son todos mayores de edad y mi sobrino era menor” La tía contó además que el día de la pelea Nicolás había venido de Solís con su familia y que “ese día pasó todo”. “Estamos todos reclamando justicia por Nico”, afirmó Funes, “hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, por eso estamos acá. Queremos justicia, nada más y que paguen los que tengan que pagar. El chico tenía 16 años, tenía toda una vida por delante , se la quitaron y no es justo.”

Mas tarde, se conoció desde el ámbito oficial que los padres del adolescente fallecido fueron recibidos por el comisario inspector Cristian Suárez y que luego dialogaron con el secretario de Seguridad de nuestra ciudad Ramón Ojeda. En los dos casos se les brindó “toda la contención necesaria” y seguramente serán recibidos mañana por el intendente Ratto. En ese sentido se seguirá en plena comunicación en un hecho que si bien sucedió hace varias semanas el desenlace fue ahora y “es de una tristeza enorme”.

Fuente: Bosco Producciones