Una nueva edición, la segunda en este caso, de Mercado Navideño, pasó por Pergamino dejando un balance altamente positivo entre sus organizadores y los ciudadanos que durante cuatro noches participaron del evento a cielo abierto que tuvo lugar a la vera del arroyo Pergamino.

Este evento denota la labor mancomunada entre el sector público, en este caso el Municipio de Pergamino, y el ámbito privado de la mano de Agroactiva.

Mercado Navideño comenzó el jueves y culminó el domingo. Fueron cuatro noches en las que las inmejorables condiciones climáticas permitieron una importante afluencia de público que disfrutó de las propuestas que se ofrecieron en las más de 20 carpas dispuestas para la ocasión.

Masiva convocatoria

Los coordinadores de la actividad quedaron muy satisfechos con los buenos resultados que obtuvieron. En este marco Rosana Nardi, presidenta de Agroactiva dialogó con LA OPINION e hizo un balance muy positivo. “Los integrantes del equipo de Agroactiva terminamos muy contentos con la buena respuesta de la gente. Mercado Navideño constituye un desafío para nosotros desde el año pasado que fue la primera edición. En esta oportunidad quisimos redoblar la apuesta presentando un evento con mayor producción. También tuvimos muy en cuenta el factor climático y la convocatoria que hasta último momento es una incógnita, pero cuando abrimos las puertas de Mercado Navideño los pergaminenses no dudaron en estar presentes”, contó Nardi.

Si bien no hubo forma de calcular la cantidad de personas que asistieron al evento, sí se afirmó que miles de pergaminenses participaron de la propuesta. Así lo confirmó la presidenta de Agroactiva: “La convocatoria al evento fue masiva, no pudimos contabilizar con exactitud pero sí fuimos testigos del flujo permanente de personas que llegaban desde diferentes puntos y barrios de Pergamino a disfrutar de la noche en la ribera del Arroyo. Notamos un clima de buena onda y alegría”.

La ribera del Arroyo fue el espacio elegido para disfrutar de las propuestas gastronómicas. (LA OPINION)

El fin es celebrar

Consultada sobre el resultado del balance en la actividad comercial, Nardi señaló: “El domingo fue tiempo de balance, también estuvo el intendente Javier Martínez visitándonos. pero puntualmente con los comerciantes tuvimos un muy buen diálogo, ellos nos expresaron su conformidad por la organización, estaban muy contentos con la buena respuesta de los vecinos, incluso algunos nos informaron que el primer día gracias a las ventas ya habían recuperado la inversión realizada. La mayoría de los comerciantes nos confirmaron su presencia para el próximo año, por lo que consideramos que vamos camino a hacer de Mercado Navideño una marca registrada de Pergamino en la antesala de las fiestas de Navidad y fin de año”, y agregó que “en los días previos a las fiestas las personas tienen predisposición a celebrar. Por otro lado a la hora de pergeñar este evento tuvimos muy en cuenta la ubicación ya que el Arroyo constituye un punto de encuentro para los ciudadanos pero también un espacio emblemático que también debe ser disfrutado de noche”.

Cada noche una banda musical deleitó al público con sus canciones. (LA OPINION)

Cómo surgió

Sobre la génesis de la propuesta, la entrevistada sostuvo que los Mercados Navideños son eventos muy característicos y exitosos en diferentes ciudades del mundo, por lo que desde hace más de dos años se pensó en la posibilidad de concretar esa idea en Pergamino, sobre todo teniendo en cuenta un lugar que identifica a la ciudad como tal: el arroyo Pergamino. “Con Agroactiva hemos podido viajar y visitamos en Praga y Berlín sobre todo, los Mercados Navideños que allí se realizan y quedamos encantados con este tipo de evento que constituyen un clásico. Por eso nos propusimos trasladar esta experiencia a Pergamino, nuestra ciudad. Gracias al apoyo de muchas personas convertimos nuestro sueño en realidad y estas dos ediciones superaron ampliamente nuestras expectativas”, finalizó Rosana Nardi.

LA OPINION PERGAMINO