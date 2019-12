El pasado miércoles 18 visito el Municipio de San Antonio de Areco Julio Conte Grand, Procurador General de la Provincia, a efectos de firmar un convenio marco con las autoridades locales.

En la sala anexa al despacho del intendente Francisco Ratto éste, convenios en mano, hizo la presentación del alto funcionario de la Justicia mostrando una gran satisfacción por la visita a tan sólo días de asumir y de que la Justicia a través del Ministerio Público Fiscal se haga presente para colaborar, lo que significa la firma de un convenio marco, importante para el manejo de la seguridad en Areco y que sienta el vecino una mejor calidad de Justicia. Tras agradecer al funcionario dejó a este en el uso de la palabra en un acto con presencia de los medios de prensa.

Conte Grand se mostró satisfecho y feliz de visitar Areco donde se firmó el acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de San Antonio de Areco y acuerdos específicos donde el Ministerio Público brindará información, colaboración y capacitación , en materia de prevención del delito.

Manifestó el Procurador que es un paso más de un proyecto de articulación con municipios que son-dijo-, la base histórica territorial y que se ha trasladado a la estructura formal del país informando que en ese sentido ya firmaron más de 50 convenios entre los 135 distritos de la provincia.

Agregó el funcionario que trabaja para mejorar las condiciones de vida y para la ansiada paz social mediante este convenio que consta de tres partes:

Transferencia de tecnología. Relevamiento y sistematización de la información en el territorios avanzar y mejorar y ordenar esa información. Capacitación de los agentes municipales en temas que se propongan y en los que se priorizan violencia de género y narcomenudeo que son dos de los más importante temas críticos

Conte Grand aseguró que los 19 departamentos judiciales de la provincia trabaja en coordinación con los fiscales y ayudantes con los que trata cómo están trabajando, dado que si el esfuerzo de la Procuración no tiene apoyo local y no trabajan como deben, no pasa nada.

También se refirió el el funcionario a uno de los objetivos principales de su gestión cual es tratar adecuadamente algo que le preocupa como es la violencia de género relacionado íntimamente con el ámbito familiar y personal que es clave en el tema, y el narcomenudeo que aparece aún en localidades pequeñas como le manifestara un intendente de un pueblo de menos habitantes que el personal de la Procuración que supera las 7.000 personas y ve cómo proliferan esos delitos.

Respecto a su permanencia en la función minimizó el asunto manifestando que hay tres formas de apartarlo del cargo son destitución, renuncia o muerte y no piensa renunciar, reclamando por otra parte a algunos políticos y aún colegas que esos planteos se deben hacer dentro de la ley y en los ámbitos qe corresponden por lo que no mostró demasiada preocupación aduciendo que no tiene tiempo dado las ocupaciones que lo demandan; es respetuoso y pide que procedan dentro de los cánones normales que forman parte de dar imagen de prestigio.

También se ocupó de el uso de las pistolas Taser acerca de las cuales conoce sus características desde cuando era Procurador de la Ciudad Autónoma y que ante la consulta el Tribunal Superior de Justicia este autorizó su utilización bajo estrictas normas de seguridad.

Atento y predispuesto, el funcionario saludó a autoridades y periodistas y se retiró hacia otros distritos donde debía realizar similares convenios.