La satisfacción de reunirse con su familia entera se le refleja en el semblante. Es que esta situación solo la puede disfrutar una vez al año. Augusto Fernández aprovecha al máximo sus días de descanso en Pergamino luego de cerrar una etapa en su carrera futbolística. El mediocampista de 33 años le puso fin a su paso por Beijing Renhe del fútbol chino y con su representante evalúan nuevos mercados para jugar. En la casa de su madre Julia, el volante, único pergaminense en jugar un Mundial con el seleccionado nacional (en Brasil 2014), le abrió a LA OPINION las puertas de su casa y habló con relación a su futuro deportivo.

“Vengo siempre, a veces con menos frecuencia, pero el volver siempre está presente en mí. Desde que estoy en China quizás se hizo un poco más prolongado mi regreso a Pergamino porque vengo cada un año, pero aprendí que es la calidad de los días lo valioso y no la cantidad. Aprovecho este momento para disfrutarlo con mi familia, para ver amigos y comer asados, siempre muy tranquilo y casero”, le dijo a LA OPINIÓN mientras se siente a gusto de poder dialogar con los medios locales después de un año sin hacerlo.

“El Negro” le saca jugo a los pocos días que le quedan con su familia. “Tenía ganas de estar acá porque viajo mucho todo el año, me la paso viajando. En estos dos años que jugué en China yo estaba allá y mi familia en Madrid, entonces los viajes eran algo permanente en mí. Siempre tengo el deseo y la necesidad de volver a mis raíces, la paso muy bien acá”, manifestó.

El cierre de un ciclo

Aunque le ofrecieron renovar el contrato con Beijing Rehene, Fernández aseguró que se terminó su paso por el fútbol chino. “El 30 (por este lunes) se me termina el contrato y no voy a renovarlo. Tengo la sensación del deber cumplido porque siempre tuve estabilidad en los clubes que jugué, siempre jugué más de dos años. Ahora voy a mirar otros horizontes”, aseveró.

Consultado sobre con qué sensaciones se va de su club, el volante surgido en Sports de Pergamino y formado profesionalmente en River Plate, señaló: “Experiencias viví varias y de todo tipo, dentro y fuera de la cancha. Creo que con el paso del tiempo le daré más valor y tendré más perspectivas de lo que he vivido, pero como todo en la vida mi paso por China ha tenido partes buenas y partes malas, sobre todo desde el punto de vista familiar, que me tocó estar solo”.

Al mediocampista campeón con el millonario y con Vélez Sarsfield le ofrecieron jugar en otros mercados. En torno a ese tema contó: “En un principio venía hablando con mi representante de seguir jugando en una Liga menos competitiva, con menos marketing digamos. Surgió una posibilidad para emigrar a Emiratos Arabes e incluso a una Liga con más crecimiento últimamente como Estados Unidos. Pero con el paso de los días comencé a recibir el interés de clubes de Europa que me han sorprendido hasta a mí, que tengo 33 años y si bien soy joven para la vida, no para el fútbol. Esos sondeos de los clubes que aparecieron me ha despertado el interés de volver a competir en la elite del fútbol. Estoy evaluando y esperando que abra el mercado el 1º de enero”.

Incluso Fernández descartó que volverá a jugar en la Superliga Argentina y explicó sus motivos: “Por lo único que me replanteé regresar al fútbol argentino es por mi papá, que está atravesando una enfermedad complicada y quiero estar junto a él, pero no por el deseo de volver a jugar en el fútbol argentino. Sin embargo, por pedido expreso de él, que quiere que sus nietos estén bien, me pidió que termine mi carrera jugando afuera. Así que estoy tranquilo por ese lado y voy a respetar su deseo”.

Sobre su futuro retiro

La entrevista con el futbolista pergaminense se trasladó a su futuro lejano, lejos de la actividad futbolística. “Es algo que se me cruza a menudo por la cabeza pero en el futuro. A veces me pregunto qué voy a hacer después de que termine mi carrera porque sé que no me queda mucho. Además me gustaría que cuando se termine mi etapa como jugador no me sorprenda, quiero estar preparado para afrontar los desafíos que se vengan. La verdad es que no me interesa ser un jubilado a los 36 años, quiero seguir haciendo cosas dentro del fútbol”, expresó sobre este tema.

A la pregunta sobre sí le gustaría seguir la carrera de entrenador una vez terminada su etapa como futbolista, el exAtlético de Madrid dijo: “No tengo muy claro lo de ser entrenador, me gusta mucho la gestión en el fútbol, sea individual o grupal. A priori creo que me voy a inclinar más sobre esa faceta, o incluso de manager. Igualmente esto lo digo hoy, quizás el día de mañana cambie de opinión y quiera ser entrenador”.

Asimismo, en el caso de inclinarse por la gestión, al “Negro” le gustaría realizar un proyecto con el fútbol de nuestra ciudad. “Creo que acá nunca se le ha dado el valor real al jugador de Pergamino, siempre se ha mirado con mejores ojos al futbolista de afuera. Me parece que se ha prescindido mucho del valor local y estoy convencido que en el fútbol de Pergamino hay muchos buenos valores para trabajarlos. Ojala que el día de mañana, si me toca encabezar un proyecto, pueda hacer algo para trabajar con el fútbol de nuestra ciudad porque tiene que haber más jugadores de Pergamino jugando en Primera División o afuera del país”, manifestó.

Messi y Mascherano

La charla también dio lugar para hablar sobre Lionel Messi y Javier Mascherano, los principales referentes que tuvo el seleccionado argentino en los últimos años. “‘Leo’ es así como se ve, es único, es particular. Es un fenómeno en todo sentido y disfruté mucho el tiempo que compartimos en la selección, pero ahora hace mucho que no hablo. Con ‘Masche’ sí, compartimos mucho tiempo juntos en China, hicimos una relación de amistad y ve el fútbol de una manera muy especial, está en todos los detalles”.

La salud de su padre

Por último Fernández se refirió a la salud de su padre Walter y a cómo asume él esta situación a la distancia: “Ahí está, dándole batalla. La verdad que está en una pelea bastante dura y cruel, que no le permite ver más allá que el día a día. Para él como para nosotros no deja de ser una enseñanza y para mí es muy difícil porque soy el único de sus hijos que está lejos. El siempre me dice que estoy presente en él y que sabe que voy a estar para siempre, pero para mí es muy complicado. Sé que a él le hace bien verme jugar y que esté activo”.

