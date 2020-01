Los productores se reunieron a la vera de la ruta Nº 188 y evaluaron las medidas a seguir. (ARIEL BIANCHI)

Este viernes por la tarde un nutrido grupo de productores autoconvocados se reunió en la histórica intersección de la ruta Nº 188 y el acceso al camino Guerrico-La Violeta para considerar la realización de un tractorazo, como planteo visible del malestar del sector.

Llegar al lugar de la cita fue como vivir un déja vù, ya que a muchos se les vinieron a la memoria las postales del conflicto de 2008.

Luego de definir algunos detalles, más de 100 productores de la zona decidieron reunirse el martes que viene a las 10:00 en Pergamino y realizar un tractorazo desde el Primer Cruce hasta el Centro. Allí leerán un documento que elaborarán en los próximos días.



“Tenemos el apoyo de Coninagro, Sociedad Rural de Pergamino, Multisectorial Pergamino, centros de camioneros de los pueblos y de muchos productores de la zona como Conesa, Erézcano, Guerrico, La Violeta y prácticamente todos los pueblos del Partido de Pergamino. Creemos que va a ser una convocatoria muy grande”, comentó uno de los productores que organizaron la asamblea a la vera de la ruta al ser consultado respecto del respaldo esperado para la movilización.



Al ser interrogado sobre el porqué de la manifestación prevista para el martes próximo, otro productor argumentó: “Para que no se siga esquilmando a los pueblos del interior, con el tema de los derechos de exportación vamos a tener una gran caída en la producción, se va a dejar de hacer trigo y maíz porque no van a ser rentables, por lo tanto se van a ver afectados no sólo los actores del sector sino los comercios en general. Nosotros hace muchos años que somos solidarios y siempre nos han sacado dinero a través de los derechos de exportación, que no nos vengan a decir ahora que no somos solidarios”.

