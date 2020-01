El 7 de enero se llevó a cabo en nuestra ciudad un tractorazo encabezado por la Sociedad Rural, el Colegio de Martilleros y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios.

Al mismo asistieron miles de productores pergaminenses y de la zona, quienes, a lo largo de la mañana, transitaron las calles del centro de Pergamino para demostrar todo su descontento con la medida tomada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de aumentar las retenciones a la soja, al maíz y al trigo.

A tal punto llegó el tractorazo que gran parte de los medios nacionales hicieron eco de lo sucedido. En su columna en RADIO PERFIL, el periodista Edi Zunino, señaló que “a 222 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a unos 260 kilómetros de La Plata, la localidad de Pergamino se instituyó como la Capital Nacional Anti K”.

En diálogo con el programa Pan & Circo en RADIO MÁS (FM 106.7) el reconocido periodista explicó cuáles fueron los motivos por los cuales, para él, el de Pergamino no fue un tractorazo más: “si bien no es el primero que se realiza, ni el único que se llevó a cabo en el país, este tuvo la connotación de que mataba dos pájaros de un tiro: la disputa con el Gobierno Nacional por las retenciones y la pelea con el Gobierno Provincial por el aumento que se estaba tratando en la Cámara de Diputados”.

A su vez diferenció la manifestación de hace unos días con las sucedidas en pleno conflicto del 2008 por la 125 señalando que “ahora el campo tiene representación política. Además en ese momento la Federación Agraria estaba alineada a lo que era la Mesa de Enlace, algo que ahora no sucede”.

También hizo referencia a que, para él, hay que entender la diferencia que hay entre todos los bonaerenses por la dimensión y la densidad que tiene la provincia de Buenos Aires: “Pergamino es parte de la misma provincia que La Matanza pero no tienen nada que ver Pergamino con La Matanza. La vida cotidiana de un pergaminense es totalmente distinta a la de un matancero”.

Por otro lado, Zunino, dio su punto de vista sobre qué acciones deberían dejar de tomar los argentinos para vivir más tranquilos en sociedad: “No creo que la realidad de nuestro país dependa de 2 camisetas, me parece que es mucho más compleja. Estamos entrando en una etapa peligrosa de ‘la grieta’, que no es más que una división absolutamente clasista que le sirve al sistema político”.

Para terminar le pegó duramente a los políticos que usan la grieta para gobernar señalando que “si usamos la crisis para prepararnos para las próximas elecciones estamos fritos, porque lo que hay que analizar son las cuentas. Los políticos hace campañas electorales en base a esa división pero no planes de gobierno”.

“El periodismo se auto convirtió en un protagonista indeseado de esta grieta, de esta confrontación, que nos cuesta un montón de dolores”, finalizó.

