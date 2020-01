A poco más de un mes de haber iniciado su gestión, Axel Kicillof ya va sufriendo un importante desgaste. Primero, porque la aprobación de la Ley Impositiva se estiró más de la cuenta y tuvo que ceder más de lo deseado para que llegar a un acuerdo con la oposición. Segundo, porque en el inicio de esta semana reconoció que no está en condiciones de afrontar los compromisos de deuda con los acreedores.

Los vencimientos del 26 de enero son por 571 millones de dólares. Esos compromisos con los acreedores se dividen entre 27 millones de dólares de interés y 250 millones de capital, de acuerdo a lo que informó el titular de la cartera económica.

El tiempo le da la razón al gobernador, que el mismísimo 27 de octubre a la noche, en lugar de celebrar el triunfo, puso paños fríos y advirtió que la tarea de gobernar la provincia de Buenos Aires no iba a ser nada fácil. Sin embargo, él sabía dónde se metía, por lo que, como dice un viejo refrán, si le gusta el durazno, que se banque la pelusa.

Luego de la aprobación de la Ley Impositiva en la Legislatura, la vicegobernadora Verónica Magario también adelantaba que se venía una etapa difícil. Luego de la sesión que presidió en el Senado, indicó que la menor recaudación a partir de las modificaciones ingresadas al proyecto del Ejecutivo se traducirá en “menos escuelas y hospitales arreglados y en la ayuda social”.

Sin embargo, la real preocupación de la titular del Senado bonaerense era que en definitiva, iba que “empezar a renegociar esta deuda que ahoga a la provincia de Buenos Aires”. Dicho y hecho.

Sin embargo, desde las filas del Gobierno provincial, consideran que la propuesta para renegociar, será aceptada por el grueso de los acreedores. Es necesario que el 75 por ciento de los tenedores de deudas del el OK, para poder avanzar en la negociación. La idea es posponer el pago de capital del bono BP21 hasta el 1 de mayo próximo.

¿De quién es el muerto?

Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la situación de las arcas bonaerenses. El ejército de trolls del macrismo, que parece estar latente a pesar de haber abandonado el poder, no paró de repetir que el vencimiento que Kicillof no puede afrontar no es de un compromiso tomado por su antecesora, María Eugenia Vidal, sino que data de la gestión de Daniel Scioli. Y es verdad.

El bono fue lanzado el 26 de enero de 2011, con Cristina Fernández de Kirchner y Scioli recientemente asumidos en sus segundos mandatos luego de un contundente apoyo en las urnas. Se emitió por un monto nominal de 750 millones de dólares, con una amortización previstas en tres cuotas, con vencimientos el 26 de enero de 2019, el 26 de enero de 2020 y el 26 de enero de 2021, respectivamente. Esto, sin contar obviamente los intereses.

Sin embargo, desde el kirchnerismo, ni lerdos ni perezosos, comenzaron a argumentar que, si bien la deuda data de la administración de Scioli, las condiciones en que Vidal dejó la provincia -donde aumentaron de manera considerable los compromisos en moneda extranjera- hacen que la actual gestión no pueda afrontar el pago. Como siempre, los de arriba se echan culpas, mientras la gente de a pie está en el medio.

Agencia NOVA