Por un lado, salvo por detalles de terminación en tramos ya operativos, no se ve una sola máquina en los pocos trechos que restan conectar. Por otro, el secretario de Transporte Mario Meoni que anuncia que cancelan las adjudicaciones ya dadas del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. ¿Es posible que nos quedemos una vez más con la autovía Nº 8 sin terminar? El interrogante es válido. Más si se tiene en cuenta la profunda crisis económica que padece el país.

Para conocer si hay decisiones tomadas sobre esta obra, LA OPINION tomó contacto con el Ministerio de Obras Públicas, cartera que ahora atiende en la cuestión (antes dependía de Transporte). Su titular, Gabriel Katopodis, contestó la requisitoria del Diario.

- La crisis es grande y la sábana es corta, ¿por dónde pasan las prioridades de Obras Públicas para el presente año?: ¿obras nuevas o la conclusión de las que están en curso?

- El presidente Alberto Fernández me pidió que pongamos todo el esfuerzo en estos primeros 100 días para acompañar el objetivo del Gobierno nacional de frenar la crisis y encender la economía.

En ese sentido, desde el Ministerio de Obras Públicas decidimos tres medidas. La primera tiene que ver con reactivar toda la obra pública nacional paralizada, ya que nos encontramos con que seis de cada 10 obras en la Argentina están suspendidas o interrumpidas.

La segunda, la estamos desarrollando en el marco de la lucha contra el hambre para poder llegar a cada localidad en donde se está implementando la Tarjeta Alimentaria con el servicio de agua potable.

Y la tercera está directamente vinculada con esta consulta que nos plantean y es el “Plan Argentina Hace”, con obras de infraestructura pequeñas y medianas que permitan generar 20 mil nuevos puestos de trabajo. Apuntamos a que la mitad de esos empleos estén ocupados por mujeres, promoviendo la paridad de género y la equidad que viene planteando el `presidente.

En los próximos meses ya vamos a poner en marcha un plan federal, sostenible y sustentable, para lo cual vamos a coordinar prioridades con todos los gobernadores e intendentes con el objetivo de generar crecimiento y empleo.

- Más transparencia en las contrataciones es una de las premisas que usted señaló para su gestión, y ello incluye controlar los avances de obras. ¿Tienen prevista alguna inspección in situ, en la obra de la autovía Pilar-Pergamino?

- Estamos poniendo en marcha un programa de transparencia para todo el Ministerio que va a tener un control social, para que sean los ciudadanos en cada localidad los que puedan tener información y hacer el seguimiento de la obra pública.

También crearemos un observatorio para lo que estamos convocando a universidades y organismos para que realicen un seguimiento por muestreo de todos los procesos licitatorios.

A esto se sumará una unidad de transparencia para poner todas las obras públicas a nivel nacional en un mapa de inversión pública, que va a permitir el seguimiento de todo el proceso licitatorio y la ejecución de la obra.

Por supuesto, iremos controlando todos los procesos, incluida la autovía Pilar-Pergamino. Nos encontramos en estas semanas con que realmente seis de cada 10 obras se interrumpieron, concesiones que debemos revisar y sobre las que seguramente iremos informando en cada caso.

- Dado el anuncio formulado recientemente por Mario Meoni de retrotraer las adjudicaciones del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ¿existe la posibilidad de que suceda algo similar con los tramos ya adjudicados y empezados de la autovía Pilar – Pergamino?

- Estamos estudiando caso por caso, haciendo una profunda auditoría y una investigación del sistema de las Planificaciones Públicas – Privadas (PPP) que hoy tiene 144 obras paralizadas. Y cabe decir que éstas fracasaron, no se inició casi ninguna obra, eso generó o estaba preparado para generar un gran negocio financiero, donde el costo de la obra pública iba a multiplicarse.

- Son muy pocos los tramos que restan para concluir la nueva traza. Más allá de los tiempos que necesita la cartera para las revisiones de contratos, ¿la continuidad de la obra hasta completarla está garantizada?

- Sí, la continuidad de obras para la autovía estarán garantizadas pero hoy no estamos en condiciones de anunciar plazos. Cuando podamos hacerlo el pueblo de Pergamino será el primero en saberlo.

