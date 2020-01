Productores de una amplia zona de la provincia de Buenos Aries se dieron cita ayer en la Sociedad Rural de Pergamino (SRP) para participar de la asamblea convocada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También hubo representantes de Coninagro y de la Federación Agraria Argentina.

Banderas colgadas con inscripciones de sociedades rurales que forman parte de la Carbap le dieron color a la asamblea que convocó a más de 700 chacareros.

Estuvieron productores autoconvocados y dirigentes como Mario Llambías, Matías Velasco, Pedro Apaolaza, Raúl Cata y el presidente de Carsfe, Carlos Castagnani. El presidente de la FAA, Carlos Achetoni, y en representación de Coninagro, Elvio Laucirica y Daniel Berdini también participaron de la asamblea.

Los puntos salientes de la reunión fueron la mayor carga impositiva debido al incremento de las retenciones y el aumento del impuesto Inmobiliario Rural.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, hicieron un minuto de silencio en homenaje al fiscal que investigaba el atentado a la Amia, Alberto Nisman, al cumplirse el quinto aniversario de su muerte.



El primer orador fue Jorge Josifovich, presidente de la SRP, quien agradeció la presencia “a los convecinos de Pergamino, a todos los que vinieron desde lejos, como así también a quienes allá por 2008 me mostraron el camino, y juntamente con una vocación de servicio, viéndolos a quienes participaban espontáneamente me llevaron a acercarme a una institución que también me invitó a participar, siempre considerando que la participación es fundamental.

“Creemos que la participación debe ser orgánica, institucional, porque es la única forma de darle un sentido y que las voces se aúnan piramidalmente hacia arriba y puedan ser escuchadas a través de un interlocutor.

“La convocatoria de hoy quiere darle institucionalidad a un reclamo que en noviembre del año pasado, cuando se hizo un acto en Guerrico, estuvimos presentes y lo apoyamos, al igual que el tractorazo. Estamos para generar canales de comunicación desde nuestra parte hacia ustedes y viceversa, esperemos que los representantes que tenemos aquí hagan lo propio hacia arriba”.



Luego fue el turno del presidente de Carbap, Matías De Velazco, quien explicó el porqué de los motivos de la asamblea: “Estamos acá por esa presión asfixiante sea del gobierno que sea, cada uno va a tomar agua al mismo molino: al bolsillo nuestro. Vemos un Estado en general disociado con la realidad. En Argentina se ha cambiado el orden de las cosas, los gobernantes piensan que son el centro del país y que todos los demás giramos alrededor de ellos y no es así. El Estado debe tener un tamaño acorde a la capacidad contributiva de los privados y acá está al revés la cosa, están poniendo el carro adelante del caballo.

“Estamos acá porque estamos cansados que los gobernantes vendan a la población esa sensación de oligarquía, esa sensación de opulencia del campo, estamos hartos. Si eso fuera cierto, en el último censo no hubiera arrojado la desaparición de 80.000 productores en un lapso de 16 años. En una actividad tan opulenta no desaparecería la gente así, pero refuerzan con esa idea para cargarnos con más impuestos. Y la sociedad muchas veces aplaude eso. También estamos acá porque se bastardea la palabra solidaridad. Asume un gobierno y ve que la Argentina está en crisis, entonces levanta la mirada y ve al campo, sector que tiene que ser solidario. ¿Y ellos cuándo? Pedimos que toda la sociedad se sume a este terrible impuestazo, un no rotundo a las retenciones, un ajuste del Estado y un cese de comercialización”.



Jorge Chemes, presidente de CRA, ofreció un claro informe del entramado impositivo y luego agregó: “Sentimos que de a poco nos van comiendo el capital, y cuidado porque el día que no exista el capital no va a existir producción agropecuaria. Firmamos un acuerdo para apoyar las políticas que lleven adelante soluciones para los sectores más vulnerables de la sociedad. Nadie se puede negar a una decisión tan noble, pero la realidad es que el campo no tiene que firmar ningún papel, creo que con los años y el tiempo ha demostrado claramente su generosidad para con este país, con pagos de impuestos que muchas veces superaron lo que podíamos, además de poner el hombro como se debe. Es importante que con estas manifestaciones nos mantengamos vivos y hagamos oír la voz, la voz de una justicia que estamos pidiendo, de una situación que nos corresponde por el lugar que ocupamos en el país, no debemos quedarnos callados ni quietos, debemos defender fuertemente nuestra posición”.

Manifiesto

Luego de un meduloso análisis sobre el estado de situación de la instauración de las retenciones nacionales y de la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires por parte de los presidentes de Carbap y CRA, y con los ánimos caldeados, los presentes reflejaron las siguientes mociones: ratificar la negativa rotunda a la aplicación de retenciones; pedido de cese de comercialización; unidad de los productores y Mesa de Enlace Unida; pedido unánime de ajuste del Estado y de la política; definiciones del Gobierno nacional antes del 31 de enero de 2020; no innovar en medidas que ya han fracasado como ROE en trigo y maíz; preocupación por la mirada sesgada de funcionarios hacia la producción agroalimentaria; abusos de algunos municipios en tasas y gravámenes sin contra prestación alguna y con cálculos alejados de la realidad.

