En la mañana de este miércoles las máximas autoridades policiales de San Antonio de Areco brindaron en la Comisaría local una conferencia de prensa para informar acerca de la gestión de seguridad desde el advenimiento de la administración de Juntos por el Cambio que encabeza el intendente Francisco Ratto con el secretario de Seguridad Ramón Ojeda.

Ante los medios de comunicación locales se encontraban presentes el Comisario Inspector Jefe de Policía Comunal Cristian Nilson Suárez y el Jefe de Estación Comisario Víctor Pacheco asistiendo también el Secretario de Seguridad Ramón Ojeda.

Abrió la conferencia el Comisario Inspector Suárez quien dio un pormenorizado informe de la situación de la fuerza destacando que su dotación cuenta 104 efectivos, 12 femeninos con reducción horaria por maternidad, 3 en disponibilidad preventiva, 6 en rotación por las vacaciones, 3 futuras mamás que no están trabajando.

Se destacó además que cuentan con 4 móviles que recorren en forma permanente las calles de la ciudad dividida en cuadrículas, en turnos, manteniéndose cerca del vecino todo el tiempo; este parque tiene un cuarto móvil de refuerzo para casos de alguna solicitud especial agregando que se confeccionó un mapa del delito en base a los hechos ocurridos en la actualidad y en el pasado reciente, dedicando un importante esfuerzo a prevenir para evitar situaciones complejas de los vecinos.

También mencionó el funcionario policial los controles que se realizan especialmente los fines de semana en las llegadas de las líneas de colectivos de media y larga distancia como así controles en motos, la circulación de este tipo de vehículos que no tienen documentación o no está en regla por lo que se han llevado a cabo muchos secuestros de motos- invitó a comprobar las existentes en depósito policial-, y los ruidos nocturnos.

Por su parte el Comisario Víctor Pacheco habló sobre delitos contravenciones y faltas y sobre estas últimas que si bien son faltas menores causan molestias para lo cual se usan los mencionados biciclos, que se debió comenzar con la reparación de las motocicletas, habilitar personal hábil para su manejo realizando operativos desde hace unos días, diferentes a los que se venían haciendo.

El funcionario agregó que cuando se detecta un lugar donde se realizan actividades molestas o contravenciones se arma un operativo policial encontrándose con gente- generalmente jóvenes-, que actúan con total falta de respeto y educación, lejos de acatar la decisión del personal policial, desconociendo que incurren en un delito dado que es una resistencia a la autoridad o se dan a la fuga del lugar cometiendo una doble infracción.

Explicó Pacheco que a partir de ahora, con la implementación de las motos de 250 c. c. se iniciará una etapa de prevención : ” Queremos que la gente conozca, que sepa que estamos y después de acuerdo con lo que se vaya dando vamos a interceptar las motos que se dan a la fuga, no solamente sancionar la falta del primer corte o la velocidad sino que de hecho se van a realizar las actuaciones penales por resistencia a la autoridad, que está estipulado en el Código Penal”.

Pacheco manifestó que, pese a no ser parte de su trabajo de seguridad, se mantiene contacto permanente con el resto de las fuerzas como Narcotráfico, Investigaciones, Comisaría de la Mujer y Policía Rural” con reuniones periódicas y el refuerzo con más personal policial y un nuevo móvil para el destacamento de localidad de Villa Lía.