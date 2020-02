El delantero rojinegro Alcides Miranda Moreira convierte el primer gol de la tarde. (LA OPINION)

Con dos goles en el segundo tiempo del paraguayo Alcides Miranda Moreira, Douglas Haig derrotó 2 a 0 a Crucero del Norte en el estadio “Miguel Morales” en el marco de la fecha 17 de la Zona A del Torneo Federal A de fútbol. Luego de un primer tiempo parejo y con pocas situaciones de gol, el fogonero logró la diferencia en el complemento para alcanzar su primer triunfo del año. Los tres puntos logrados este sábado ante el colectivero le permiten afianzarse en la zona de clasificación al hexagonal por el ascenso.

Los primeros 45 minutos tuvieron un trámite parejo y con escasas llegadas a los arcos. En el arranque, el rojinegro buscó tener la iniciativa ante un rival que se plantó con dos líneas de cuatro jugadores y esperó a Douglas Haig. El equipo pergaminense tuvo un poco más la pelota que el colectivero, pero no pudo destrabar el inteligente planteó que presentó el técnico visitante Carlos Marczuk.

A Miranda Moreira no le llegaba el balón y el fogonero solo pudo llegar en la primera mitad con un remate de Esteban López que controló el arquero Guillermo Bachke y con un cabezazo de Pablo Mazza. Por su parte, la visita solo pisó el área rival con un par de centros que no llevaron demasiado peligro. El primer tiempo no dejó mucho más, mostrando a un Douglas Haig que no logró lastimar a “Crucero”. Por momentos tuvo la pelota en el mediocampo pero no logró progresar de tres cuartos de cancha hacia adelante.

En el complemento Douglas Haig empezó a llegar con mayor peligro. A los 10 minutos Mazza tuvo una clara situación cuando dentro del área sacó un remate que se fue por arriba del travesaño. Cinco minutos más tarde, el rojinegro volvió a avisar cuando López descargó para el recién ingresado Iván Berdini, quien sacó un disparo que se fue desviado.

La primera diferencia en el marcador llegó a los 29 minutos luego de un envío aéreo desde la banda derecha, remató Berdini en dos ocasiones seguidas, un defensor sacó la pelota casi en la línea de gol y la pelota le quedó a Miranda Moreira, que con un remate fuerte y bajo marcó el 1 a 0 para Douglas Haig. Poco después del gol, la visita generó una situación de contragolpe cuando encontró mal parado a la última línea del local y el remate de Nicolás Fassino se fue al lado del palo.

A los 36’ el rojinegro selló el triunfo cuando volvió a aparecer Miranda Moreira, que con un fuerte cabezazo venció al arquero luego de recibir un centro perfecto desde la derecha de Mazza. En los últimos minutos el rojinegro controló las acciones y se llevó su primera victoria en 2020.

El miércoles por la “Copa”

Douglas Haig volverá a jugar en el estadio “Miguel Morales” el miércoles a las 17:00. Por la revancha de la Fase Preliminar Regional de la Copa Argentina se medirá con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En el partido de ida, disputado en el estadio Unico de San Nicolás, igualaron 0 a 0. Cabe recordar que el gol de visitante vale doble en esta instancia. El ganador de la serie se medirá en los 32avos de final con Sarmiento de Junín, que milita en la Primera Nacional.

DOUGLAS HAIG 2

CRUCERO DEL NORTE 0

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Gerardo Méndez Cedro. Asistentes: Rubén Bustos y Guillermo Yacante (terna de Luján). Douglas Haig: Fabricio Henricot; Rodrigo Chávez, Martín Pucheta, Agustín Pezzi, César More; Ricardo Villar, Damián Bastianini, Esteban López, Robertino Seratto; Pablo Mazza y Alcides Miranda Moreira. DT: Sergio Arias. Crucero del Norte: Guillermo Bachke; Alejandro Pérez, Rodrigo Acosta Ferreira, Juan Portillo, Emanuel Urquiza; Iván Molinas, Nicolás Fassino, Pablo Motta, Facundo Tello; Alvaro Klusener y Cristian Campozano. DT: Carlos Marczuk. Goles: ST 29’ y 36’ Alcides Miranda Moreira (DH). Cambios: en Douglas Haig, Iván Berdini, Agustín Sauco y Enzo Cubilla por Robertino Seratto, Ricardo Villar y Alcides Miranda Moreira. En Crucero del Norte, Rodrigo Ramírez, Axel Vallejos y Maximiliano Peruzzato por Facundo Tello, Cristian Campozano e Iván Molinas.

FEDERAL A 2019/2020