La aplicación podrá seguir siendo bajada para que todos tengan el nuevo sistema. (SIMPLE)

Más de 5.000 usuarios ya se descargaron en su teléfono celular la nueva aplicación para el sistema de estacionamiento medido “Simple Pergamino” y después de un período de prueba sin costo para los automovilistas, a partir de este lunes quedará en funcionamiento con su correspondiente tarifa. En relación a esto, desde el Municipio solicitan a los vecinos en general que se bajen la aplicación correspondiente para poder hacer uso de este programa que se regularizó en el Concejo Deliberante después de distintas sesiones y audiencias.

“Desde hace varias semanas, personal identificado con un chaleco verde fluorescente se encuentran recorriendo las calles con el fin de informar y asistir a los vecinos para la implementación del sistema”, destacaron en la coordinación de este sistema tomando como referencia que hubo una buena aceptación de los pergaminenses a esta posibilidad de ir dialogando con los agentes designados a evacuar cualquier tipo de dudas que se presentara sobre “Simple Pergamino”.

Es por eso que este lunes dicho personal estará encargado de controlar el correcto uso de la nueva iniciativa verificando el pago del estacionamiento, que será de 20 pesos por hora, y respeto de las áreas marcadas con rojo para estacionar.

Pagar para estacionar

El nuevo estacionamiento medido como tal comenzará por el micro centro, actualmente marcado con color rojo en las calles, teniendo en cuenta que es una zona crítica en cuanto a la cantidad diaria de autos que por allí circulan. “Dentro de este contexto, el objetivo es descomprimir esta zona de comercio para que todos los vecinos puedan circular con mayor fluidez, explicaron ante la consulta formulada el viernes por LA OPINION sobre la implementación concreta del sistema.

Asimismo, el tiempo máximo de estacionamiento por día será de dos horas, medida que busca principalmente el recambio de los vehículos para que la mayor cantidad de pergaminenses puedan acercarse al micro centro. Sobre este punto en particular, cabe destacar que a una distancia aproximada de dos cuadras de las calles que componen este sector de nuestra ciudad, se puede estacionar libre y gratuitamente.

Resultará fundamental que los automovilistas respeten las zonas demarcadas con color rojo. (SIMPLE)

Bajarse la aplicación

En relación a esto instan a que los vecinos tengan la aplicación ingresando al link donde el nuevo instructivo está disponible para descargase http://www.pergamino.gob.ar/wp-content/uploads/2020/01/Simple-Manual-APP.pdf; y desde el Municipio destacaron que allí se informa acerca de cómo descargar la app, cómo registrarse, los términos y condiciones, la carga de vehículos, el pago de faltas, y demás datos.

“Una de las mayores consultas que se tiene a diario es saber sobre las maneras que se tienen disponibles para acceder al crédito de estacionamiento a partir de mañana; en este sentido, la tarjeta raspadita con la aplicación se puede comprar en cualquier comercio habilitado para tal fin”, indicaron; se trata de una tarjeta física que tiene un código de diez dígitos que se ingresa en la pantalla principal de la aplicación donde dice ‘cargar saldo’”, manifestaron desde Simple.

Por otra parte se habilita además la transferencia de créditos, también con la aplicación, donde también se obtiene en cualquier negocio habilitado para brindar este servicio a los usuarios; “en este caso, en vez de comprarse la tarjeta física, se solicita una carga virtual que se acredita en la aplicación. La transferencia de créditos puede también hacerse entre usuarios, de celular a celular”, contaron ante la pregunta que hizo el Diario sobre la manera de compartirse los datos.

Estacionar sin la aplicación

Para aquellas personas que no tengan descargada la aplicación o no cuenten con un teléfono celular, podrán acercarse a los distintos comercios habilitados e indicar el número de patente y la calle donde está estacionado su vehículo al comerciante y la duración que necesita. Allí, se le dará el alta; “este tipo de situaciones se podrá dar con los automovilistas que no son de Pergamino, o bien con vecinos que no tienen un teléfono celular con esta nueva aplicación”, explicaron.

LA OPINIÓN Pergamino