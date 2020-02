Más que una nota periodística fue una charla entre vecinos, entre amigos se diría. Francisco Ratto, intendente de San Antonio de Areco, Fran para los amigos, ingeniero agrónomo, profesor de la UBA, de depurada educación y don de gentes, atento y bien dispuesto, respondió a todo.

Le comentamos que lleva unos 60 días de gestión de un total de 1460 y, sonriente y suelto de cuerpo expresó: “ah…solo que quedan 1400!”

Lo primero que quisimos saber fue cómo resolvió su paso desde la esfera de su vida privada a la nueva actividad pública con su cargo como intendente- aunque era concejal pero con menor exigencia y dedicación horaria-, y comentó que en la UBA donde es docente, solicitó una licencia por cargo de mayor jerarquía con intención de volver y en UNSAdA sigue participando como director de carrera y colaborando en la medida de sus posibilidades.

Su día- nos aseguró Francisco-, comienza muy temprano, atiende algunas cuestiones en casa antes de salir, “y… no sé cuando se termina: mientras tengo obligaciones no paro; a veces me tomo un ratito a la tarde y vuelvo a la noche; me gusta recorrer y andar por el pueblo, generalmente solo, ver los trabajos realizados pese a que esté siempre informado por cada área; paso por las escuelas, el cementerio, calles, plazas, las delegaciones, Duggan, Villa Lía, Vagues …estar presente es parte de mi estilo!.

Interesados en los administrativo el intendente respondió que al iniciar la gestión se encontraron con un gran desorden en cada área sin entender cuando decían que ”la gestión anterior era un Fórmula 1; se debían 25 millones de energía eléctrica, 3 millones de teléfono, 700.000 de Correo y así una larga lista de proveedores a los que aún debemos. La realidad es que estamos administrando mejor, se gasta menos y nada en cosas innecesarias. No entendemos, y estamos estudiando porqué, se gastaba de esa forma. Como también recaudamos más porque la gente ahora confía, estamos entrando en un círculo virtuoso que permite mejorar la situación económica-financiera del municipio aunque todavía es difícil. Agradecemos a instituciones y empresas que colaboran con medios de pago para poder acomodar las cuentas lo que es el desafío actual y también mejoramos en la Salud con en el avances en el Hospital y en todas las áreas en general ya que- reiteró Ratto-, había gran desorden en las compras que se hacían mal y otras cosas que voy a contar a los vecinos detallada y públicamente el próximo 2 de marzo; con lo que nos encontramos en diciembre, con lujo de detalles a tres meses del comienzo, como prometimos. La gente merece saber verdad”.

El intendente aseguró que la Moratoria tiene gran respuesta y que “ hoy, a un mes ya hicimos 600 convenios de pago por más de 10 millones de pesos- en la última de la administración anterior en tres meses solo se hicieron 200- , y seguramente aumentará en febrero y marzo ya que por vacaciones en enero siempre hay menor movimiento. Se informará mas para que el vecino se acerque, se beneficie y colabore”.

Respecto al aguinaldo- sobre el que muchos dudaban que se fuera a pagar en tiempo razonable-, manifestó que “como se sabía que la plata no estaba, gestionamos de movida un Aporte del Tesoro Provincial- ATP-, y con eso logró cumplir con el personal de planta.”

En cuanto a otros de los asuntos sobre los que había ciertas dudas sobre su continuidad Francisco manifestó que “en las del río se continúa trabajando con gran ritmo – la empresa CODIMA tuvo vacaciones-; nunca estuvo parada pese a versiones antojadizas, no corre peligro más allá de la situación de la provincia; la autopista- que debió estar terminada si no hubiera habido trabas desde el Municipio que todos conocen -, sí, está parada pero estamos en conversaciones con los intendentes del corredor para ir a reclamar al Ministro Katopodis ya que falta prácticamente nada y es imposible que no se finalice estando en las puertas de Areco.”

Conociendo que Ratto, junto a Javier Iguacel, ex Director de Vialidad Nacional y actual intendente de Capitán Sarmiento, estuvieron en audiencia con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Provincia, Agustín Simone, informó que fue a llevar un proyecto de inversión del dinero que le corresponde al distrito a través del financiamiento por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), para aplicar el 100% a Bacheo Integral de calles de la ciudad para lo que se está armando Licitación, mientras que para obras menores, en escuelas por ejemplo, se utilizarán fondos propios.

Dijo textualmente en su cuenta de Facebook:”Hoy presenté un proyecto de bacheo integral en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Primer paso para volver a tener nuestras calles en condiciones y poder circular seguros y sin romper nada. Gracias a todos los que trabajaron para poder presentarlo en poco tiempo, felicitaciones Lucas Smarke y equipo!”

No podía faltar en la nota lo que se refiere al río, otra de los grandes objetivos del intendente y su equipo, asegurando que todos los días hay guardavidas en turnos de dos, cubiertos por personas locales, dejando sin efecto el contrato con gente de Escobar; y agregó que todos los días “hay gente que se lanza al cauce pese a las advertencias y carteles que mencionan el peligro, pero se trata de no entrar en conflictos y trabajan los guardavidas que son personas muy bien preparados, capaces y están trabajando muy bien”.

Y continuando con el río dijo que está trabajando un equipo de tres personas limpiando el cauce, ramas y otros elementos, no solo frente a la costanera sino también río arriba y río abajo, ordenando el área para mejor y limpiando los desagües fluviales al río.

Francisco reconoció que lograr poner en orden la Costanera Pazzaglia contribuiría a que vecinos desaprensivos y turistas no invadan con carpas y, peor aún, haciendo fuego en lugares que deben ser preservados lo que, por ahora, constituye una permanente lucha para que esas personas cuiden esos lugares.

En el hermoso y emblemático anfiteatro se está haciendo mantenimiento del césped ya que algunos lugares aledaños eran un peligroso yuyal pero, para dar cumplimiento a su puesta en valor, deberá recurrir a financiamiento externo ya que- dijo-, el dinero del municipio tiene otros destinos más importantes; eso más el ordenamiento del tránsito, los sanitarios y estacionamiento serán las acciones para lograr un lugar para disfrute de la gente.

En cuanto a Salud, otra de las preocupaciones de esta gestión ante el desorden hallado, Ratto adelantó que se inaugurará un nuevo Centro de Atención Primaria (CAP), en instalaciones del Tiro Federal para uso de los barrios de tras el río reflexionando que para el barrio Don Pancho aún no se contempla algo similar por su escasa población sin descartar que se haga en algún momento.

Recalcó también la excelente relación que se tiene con todas las entidades intermedias e instituciones- algunas de ellas provenientes de situaciones conflictivas con el anterior gobierno-, y se acuerdan normas de trabajo conjunto para mejorar Areco y como uno los ejemplos de mencionó la reunión mantenida con ARPA a raíz de la realización del Rally Federal en el mes de marzo.

Además, dijo sentirse muy cómodo en la gestión- recordó que es uno de los tres nuevos intendentes de la Segunda Sección Electoral junto a Gustavo Perié de Ramallo y Javier Iguacel de Capitán Sarmiento-, que mantiene permanente contacto con los otros de Juntos por el Cambio, quienes ofrecen colaboración para mejorar la gestión, mencionando a Olaeta, Javier Martínez y Claudio Rossi entre ellos, y recalcando que con los pertenecientes a Frente de Todos guarda una relación normal.

También informó el intendente de Areco que, por relaciones de su ámbito privado, fue invitado a una reunión de intendentes con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta con el estableció una excelente relación apuntando en especial al logro de derivación hacia Areco de Turismo Internacional.

Finalmente reconoció que siempre hay reclamos, que todos son atendidos siempre que sean formulados con educación y respeto tratando de dar satisfacción a todos aunque, van solo 60 días de gobierno y hay muchas cosas por arreglar.

Se lo nota al intendente muy cómodo, tranquilo, distendido. No lo abruma la difícil situación que encontró en el Municipio.