Entre los asistentes más destacados, estuvieron el presidente del Concejo local, Ariel Martínez Bordaisco; las concejalas Vilma Baragiola, Marianela Romero y Cristina Coria; el presidente del Comité provincial, Daniel Salvador; el senador nacional, Luis Naidenoff; y el presidente de la UCR a nivel nacional, Alfredo Cornejo, la Vice Alejandra Lorden y el ex titular del partido Ernesto Sanz, entre otros. A la cabeza de la movida, el presidente de la bancada de JxC en la cámara baja, Maxi Abad.

En un marco repleto de correligionarios, quien tomó en primer lugar la palabra fue Bordaisco: “Somos un radicalismo que en el Concejo Deliberante sigue siendo protagonista en la agenda legislativa. Trabajando todos los dìas para modificar la realidad de todos los vecinos. Aca hay un radicalismo vivo, protagonista. No somos una foto del pasado, construimos el presente y el futuro”, aseguró. Además, ponderó la presencia de Ernesto Sanz, “el armador fundamental de la coalición cambiemos”.

Por su parte, Baragiola sostuvo: “Para nosotros, los que militamos acá, estamos más que conformes y orgullosos de poder generar esta actividad, agradecer a los que nos dieron la confianza acá en Mar del Plata. Nosotros pertenecemos a la vieja militancia de la UCR, esa militancia que no abandona, que trabaja en cada barrio de la ciudad, que busca volver a ser gobierno en Mar del Plata. Nosotros sabemos que podemos. Por lo tanto, es un objetivo que vamos a seguir buscando no sólo acá en Mar del Plata, sino en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

En esta misma línea, la legisladora local consideró que el partido centenario “debe ser el bastión de una base de sustentación” y que la UCR es “el partido de la justicia social y la libertad, desde ahí desde donde debemos militar”.

Luego fue el turno de Abad, quien, reflexionó: “Hay poco tiempo de andar y caminar. Nosotros tenemos un gobierno autoritario. Un presidente que se ofusca si un periodista hace una pregunta que lo incomoda. Un presidente que pide una ley de superpoderes. Volvieron iguales, quieren acumular poder, que no haya Congreso y lesionar a la República. Tenemos un presidente que trabaja para castigar a los que piensan distinto. Como el hecho de quitar parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Es un mensaje disciplinador y mafioso al resto de los mandatarios bonaerenses”.

También volvió a calificar de “impuestazo” a la Ley Impositiva del gobernador Axel Kicillof. Y agregó: “Desde la UCR no vamos a aceptar imposiciones, nosotros vamos a ejercer nuestro rol de oposición. Tenemos un gobierno donde la impunidad es garantía para la corrupción. Hay un presidente que ocupa un cargo formal, y una vice que es la jefa política real. En Gualeguaychú, la UCR debatió democráticamente, construyó el equilibrio en el sistema polìtico argentino, la alternancia. Nos duele que haya vuelto el pasado reciente. Pero eso es un pie para que el radicalismo sea columna vertebral en una coalición con proyecto de futuro”.

“Creo en la unidad de Juntos por el Cambio. Y eso no es desconocer que hemos tenido diferencias, pero hay que destacar la unidad en esta nueva etapa y construir para ganar en el 2021 y volver al poder en 2023. Nosotros somos el partido que lucha contra el régimen. Somos el partido de Gualeguaychú, que le puso un freno al populismo”, reflexionó el legislador.

En tanto, el presidente del Comité provincial, Daniel Salvador, sostuvo: “Este marco me enorgullece. Hace apenas dos meses, la UCR, en el marco de Cambiemos, perdía una elección importantísima. Luego de las derrotas, los partidos bajaban los brazos, y hoy vemos un partido con ganas. Con fuerza”.

En retrospectiva, analizó que “hace aproximadamente cinco años”, el radicalismo “venía arrastrando una de sus peores crisis”, con apenas un “puñado de intendentes y pocos legisladores, se habìa perdido el peso de la UCR. A nadie le interesaba lo que decíamos. Se habìa construido en una mentalidad opositora, de que no se podìa ganar”. Sin embargo, “hoy la UCR está de pie”, por lo que hay que “fortalecer la unidad del partido y permanecer en Juntos por el Cambio”.

Por último, el líder boina blanca a nivel nacional, Alfredo Cornejo, planteó: “Me enorgullece esta convocatoria a 50 días de haber perdido las elecciones. Acá están los que quieren una mejor sociedad”.

En relación al peronismo, no ahorró críticas: “En estos tiempos, se puede ganar una elección simplificando los problemas completos. Prometer llenar las heladeras llenando de impuestos a la clase media, a los que trabajan; pero eso no sirve para recobrar la confianza pública. Nosotros vamos a decirles a los argentinos que los problemas son complejos, pero que tienen solución. Eso se hace con voluntad política y construyendo poder”.

En la misma línea que los oradores previos, Cornejo habló de “los factores mafiosos que actúan de distinta manera”. Y profundizó: “Cuando gobierna un gobierno no peronista, hacen una vida imposible. Pero cuando hay un gobierno peronista, se aguantan que le quiten la plata a los jubilados. Construyen relatos con mentiras y cinismo, hablando de pobreza cuando en realidad Argentina tiene un problema estructural: hace 10 años que no crece. No fueron estos últimos cuatro años que no crecimos solamente”.

“Sin crecimiento, no puede haber mejor distribución del ingreso”, prosiguió. “Para crecer, se necesitan empresas y trabajadores a la par, se necesita sacar de pie al sector privado; instituciones sólidas y no corruptas en la Justicia en todos los órdenes, dirigentes políticos con coraje, para eliminar a los factores mafiosos”.

Además, advirtió que “hay que desenmascarar al peronismo gobernante, que sube al poder por izquierda, pero gobierna por derecha. La única forma de afrontar este desafío es autoafirmarse en las identidades de la UCR y Juntos por el Cambio. La coalición no se puede fracturar”.

Sobre la derrota en octubre pasado, el ex gobernador de Mendoza apuntó que el peronismo “aprovechó los desaciertos económicos y la complejidad de sacar al país adelante. “El peronismo nos ganó, pero no nos venció. Somos una mayoría que debe organizarse. Bien organizados, daremos el batacazo en el 2021 y el 2023”, concluyó.

Por su parte, el Vicepresidente II del Senado bonaerense, Alejandro Cellillo, indicó que “un 40% de bonaerenses confió en nosotros para llevar a cabo una oposición responsable y unida. Desde el radicalismo aportaremos nuestra mirada crítica y constructiva”.

El senador alvearense se acercó a la multitudinaria jornada en la Costa y manifestó: “La UCR cuenta con una gran cantidad de intendentes, legisladores y militantes que están realizando un gran trabajo, en base a mucho diálogo y consenso, para colaborar todo lo posible en la provincia de Buenos Aires”, y añadió: “Seguiremos junto al PRO y la Coalición Cívica llevando a cabo nuestra tarea con convicción y compromiso”.

Finalmente, Cellillo hizo referencia al actual gobierno bonaerense: “Veo una gestión fluctuante, sin un rumbo claro. Tanto en la Ley Fiscal a principio de año, como la negociación por la deuda y últimamente la relación con los docentes, noté muchas contradicciones y algo de incertidumbre en su conducción política”, y el senador radical concluyó: “Esperemos que Kicillof empiece a lograr aciertos, por el bien de cada vecino de la Provincia”.

