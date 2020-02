Todo comenzó como corolario de un hecho de violencia ocurrido en la madrugada del pasado domingo en la que , en las inmediaciones de Sarmiento e Irigoyen- proximidades de la ex Penn-, fue agredido brutalmente el joven Nicolás Grigüelo que se encuentra aún internado en el hospital Zerboni evolucionando favorablemente.

Tras conocer el hecho sus familiares manifestaron que Nicolás es un chico re tranquilo y posteriormente confirmaron que está mejorando pidiendo que fuertemente que se haga Justicia, que la sociedad sepa quiénes son y qué hicieron.

El hecho dio lugar a una rápida convocatoria a una conferencia de prensa por parte del intendente Francisco Ratto y las áreas de Seguridad- Ramón Ojeda-, y de Desarrollo Social- María Jesús Domínguez-en la que las primeras palabras de Ratto fueron que luego de una gran noche con el Pre carnaval de Villa Lía y también la Noche de los Bares en horas de la madrugada del domingo se vieron sorprendidos por esa mala noticia lo que generó gran preocupación; agregó que si bien este tipo de hechos no son habituales se seguirán reuniendo con los clubes e instituciones para que estas agresiones no se vuelvan a repetir.

Dijo el intendente que les preocupa porque aún impresionados por el caso Fernando Báez estas no se sabe nunca cómo pueden terminar, agregando que se insistirá en el control de la nocturnidad y del consumo de alcohol y sustancias y que visitó y se puso a disposición de la familia de Grigüelo, recalcando que “en las fiestas con participación municipal la gente se divierte, en familia y nunca se producen hecha de esta naturaleza.”

El Secretario Ramón Ojeda relató la cronología de los hechos desde que la víctima se se retiró de la confitería bailable dirigiéndose en primera instancia hacia la caso de su madre-sus padres están separados-, en inmediaciones de Sarmiento e Yrigoyen donde sufrió el hecho de violencia que lo dejó en muy mal estado para luego dirigirse al domicilio de su padre en calle Moreno entre Alvear y Guido desde donde su progenitor tomó conocimiento de la situación e hizo la denuncia policial.

El funcionario reconoció que hay un detenido presunto causante, aparentemente autor de la golpiza, mayor de edad, el que prefirió no dar su identidad dado estado de la causa-, con dos personas más y que hubo de ser compañero de Grigüelo como jugadores de rugby deporte .que ya no practican. Por otra parte dijo el secretario que se están estudiando los videos de las cámaras, especialmente de la fábrica ex Penn, en las que se van conociendo detalles del camino seguido por el joven golpeado.

Aclaró que aún no hay determinaciones precisas, que la causa está caratulada Lesiones leves y Hurto en banda ya que los agresores sustrajeron una billetera, un celular y otros efectos personales de los cuales el padre del agredido recuperó el primer elemento no así el teléfono.

Respecto al hecho terminó diciendo Ojeda que la víctima está mejorando de su estado y sigue internado en el Hospital Zerboni.

Finalmente agregó el secretarios que en la madrugada del sábado también una agresión por parte de varios adolescentes de 13 y 14 años a otro menor de similar edad en proximidades de la Plaza Belgrano, tomando intervención en este caso la Policía quien detuvo a los agresores y tras los trámites pertinentes fueron entregados a sus progenitores.

De la reunión surgió la pregunta:” Qué hacen chicos de esa edad en la vía pública a esas horas?”

Como cierre de la conferencia la Secretaria de Desarrollo Social, señora María jesús Domínguez, expresó que se acompaña a la familia del agredido e intensificarán los contactos con instituciones y familias como una manera de determinar qué clase de vida queremos especialmente en lo referido a los menores de edad destacando la necesidad de fortalecer el rol de la familia.

El intendente reiteró la necesidad de comprender que nada se resuelve a los golpes o con agresiones e instó- nuevamente-, a que los clubes e instituciones, así como la familia, traten de encausar los comportamientos de los jóvenes por carriles de respeto y educación.